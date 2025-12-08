The Boys: quando vai estrear a última temporada? Veja data

A série “The Boys”, produção da Amazon Prime Video, chega ao seu desfecho a partir do dia 8 de abril de 2026, com o lançamento de dois episódios iniciais. Os capítulos finais serão disponibilizados semanalmente até 20 de maio, encerrando oficialmente a trama sobre heróis fora de controle e resistência civil.

A informação foi divulgada durante o painel da série na CCXP, em São Paulo, com a presença de parte do elenco e do criador Eric Kripke. A prévia exibida no evento revelou o retorno de personagens antigos e a inclusão de novos nomes na história.

Rivalidades, reencontros e conspirações

A nova temporada retoma o cenário de desequilíbrio global provocado pelo avanço dos Supes. Enquanto parte do grupo original enfrenta represálias, outros tentam reagrupar forças diante de ameaças crescentes. O personagem Butcher retorna com um plano radical que pode mudar tudo — inclusive o futuro da própria humanidade.

Uma das surpresas do teaser é a chegada de Jared Padalecki, em papel ainda mantido sob sigilo, e a reunião em cena com Jensen Ackles, que retorna como Soldier Boy. Os dois contracenaram juntos em “Supernatural” por 15 temporadas, também sob o comando de Kripke.