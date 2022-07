Dormir em pé: empresas se unem para criar cama vertical no Japão

As japonesas Itoki e Koyoju Gohan se uniram para lançar “caixas de soneca” verticais para ajudar a trazer uma cultura de escritório mais saudável para o país.

A parceria nasceu de um evento de negócios em que a Itoki, uma empresa de móveis de Tóquio, encontrou a fornecedora de compensados de madeira Koyoju Gohan, de Hokkaido. As duas assinaram um contrato na quinta-feira e a Koyoju Gohan está agora no processo de design da caixa de soneca. O preço e a disponibilidade ainda não foram definidos.

O excesso de horas de trabalho é um problema notório no Japão, e o país tem até um termo para as pessoas que dormem durante o dia para aguentar um turno completo ou um longo trajeto de volta para casa: inemuri.

“No Japão, muitas pessoas se trancam no banheiro por um tempo, o que não acho saudável. É melhor dormir em um local confortável”, disse Saeko Kawashima, diretora de comunicações da Itoki.

O usuário da caixa de soneca dormirá na cápsula como um flamingo, de pé. O design inicial foi feito para garantir que a cabeça, os joelhos e as costas estejam todos confortavelmente apoiados para que a pessoa não caia. Com pesquisas apontando para o aumentando da produtividade com um descanso restaurador, esse novo desenvolvimento pode levar os trabalhadores no Japão a tirar sonecas curtas ao longo do dia.

“Acho que muitos japoneses tendem a trabalhar continuamente sem pausas”, disse Kawashima. “Esperamos que as empresas possam usar isso como uma abordagem mais flexível para descansar.”

