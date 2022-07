23º Festival do Japão acontece até domingo (17) em São Paulo

Na cidade com grande número de pessoas de origem japonesa, acontece a partir de hoje (15) a 23ª edição do Festival do Japão, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, em São Paulo.

Até domingo (17), o evento vai oferecer shows musicais, atrações culturais, danças típicas, culinária regional tradicional das províncias japonesas, exposições culturais, workshops, ikebana, cerimônia do chá e atividades gratuitas.

Organizado pela KENREN, a Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, desde 1998, o evento chega à sua 23ª edição, mantendo o objetivo de preservar e divulgar a cultura japonesa e transmitir as tradições para as novas gerações, representando as 47 províncias que compõem o Japão.

Neste ano, o tema do evento será “Do Sonho à Realidade”, em referência à superação de todas as dificuldades e obstáculos, nestes dois anos de pandemia da Covid-19.

“Devido a pandemia, há dois anos não realizamos o Festival do Japão, e analisando as participações dos visitantes em outros eventos ocorridos recentemente, com clara demonstração de retomada de eventos, acreditamos que teremos um público superior a 100 mil visitantes nos três dias do 23º Festival do Japão, trazendo benefícios aos nossos patrocinadores e à comunidade”, resume o presidente da Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil, Toshio Ichikawa.

Gastronomia

Um dos principais destaques do Festival é a Praça de Gastronomia, com 44 estandes representando a culinária típica de cada região do Japão, com receitas familiares, muitas vezes desconhecidas até pelos restaurantes japoneses.

A realização do Festival do Japão auxilia na manutenção das 47 associações de províncias (kenjinkais) e de 7 entidades beneficentes da comunidade nipo-brasileira. O evento não tem fins lucrativos, e é organizado por mais de 15.000 voluntários.

Novidades para 2022

Uma novidade para este ano são as promoções, com desconto para entrada na sexta-feira (15); entrada após às 14 horas; passaporte (ingresso válido para os 3 dias do evento) e os combos família, para 3 e 5 adultos com valor promocional.

“Neste ano o Festival disponibilizará a venda de ingressos antecipados pela internet, com desconto, o que facilitará muito, evitando as longas filas para aquisição de ingressos nas bilheterias. Ainda há ingressos combos para famílias, que também são vantajosos, pela sua economia e praticidade”, diz o presidente da comissão organizadora do 23º Festival do Japão, José Taniguti.

Serviço:

23º Festival do Japão – Do Sonho à Realidade

De 15 a 17 de julho

Horários: sexta-feira das 11h às 21h, sábado das 9h às 21h e domingo das 9h às 18h.

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center

Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo

Ingressos: até R$ 30 – http://www.guicheweb.com.br/festivaldojapao

Entrada gratuita para crianças até 08 anos, mulheres acima de 60 anos e homens acima de 65 anos. Meia-entrada para estudantes e professores da rede pública e particular, homens entre 60 a 65 anos, apenas com documento de comprovação.

http://www.festivaldojapao.com

