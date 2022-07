Google cria Doodle para homenagear telescópio James Webb; entenda o motivo

O Google prestou uma homenagem ao telescópio James Webb nesta terça-feira, 12. O Doodle de hoje celebra a foto infravermelha mais profunda do Universo já tirada.

A imagem foi registrada pelo telescópio espacial seis meses após sua decolagem. Outras imagens também foram divulgadas hoje, mostrando os rincões do Universo. Entenda o que é o telescópio espacial James Webb, quem foi James Webb e mais:

O que é o telescópio espacial James Webb?

Principal observatório de ciência espacial do mundo, o James Webb é considerado o sucessor do telescópio espacial Hubble, lançado em 1990.

Ambos foram construídos para se observar o chamado Espaço Profundo. A diferença é que o James Webb é capaz de enxergar fenômenos em diferentes frequências do espectro de luz.

Os EUA, sócios majoritários na empreitada, gastaram cerca de US$ 10 bilhões no projeto, ao longo de duas décadas, até que ele fosse lançado, com anos de atraso, em dezembro de 2021.

O telescópio foi lançado na Guiana Francesa, em 25 de dezembro de 2021 e levou um mês para atingir sua órbita a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. O lançamento foi possível graças à colaboração entre a Nasa, a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Agência Espacial Canadense (CSA).

Graças às imagens do telescópio, os astrônomos agora terão a oportunidade de estudar os mistérios da galáxia e as fases da história do Universo, que abrange 13,5 bilhões de anos.

LEIA TAMBÉM: A nova missão do telescópio James Webb pode ser achar sinais alienígenas

Quem era James Webb?

O americano James Edwin Webb foi administrador da Nasa entre 1961 e 1968. Durante seu tempo lá, o Programa Apollo conduziu uma série de missões marcantes para a exploração espacial, como a Apollo 11, que levou o primeiro homem à Lua em 1969.

Webb trabalhou no Departamento de Estado dos Estados Unidos durante o "Lavender Scare", época entre as décadas de 1940 e 1960 onde homossexuais eram perseguidos e demitidos de cargos federais.

Na época, ele teria enviado um memorando sobre "O problema dos homossexuais e pervertidos" ao senador que comandava o movimento Lavender. Por isso, após seu nome ser escolhido para o telescópio espacial, funcionários da Nasa protestaram contra a escolha — mas a agência espacial decidiu manter.

