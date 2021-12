Dono de Tesla decide explodir veículo para não pagar conta ao mecânico

Ter problemas com o carro e se deparar com uma despesa de metade do valor pago ao adquirir o veículo é de doer o bolso de qualquer um. As alternativas do que fazer diante dessa situação são variadas: decidir vender partes do veículo, tentar entregar ao ferro-velho ou mesmo esquecê-lo na garagem são algumas delas. Porém, a raiva ao se deparar com essa situação pode levar a medidas mais extremas -- como explodir o veículo. E foi isso que o finlandês Tuomas Katainen, proprietário de um Tesla Modelo S 2013 fez.

De acordo com as informações publicadas pelo portal Gizmodo, Katainen se deparou com uma conta de 22,6 mil dólares (o que dá aproximadamente 126,5 mil reais), equivalente à metade do valor pago para adquirir o veículo. A conta ficou alta porque o problema apresentado no veículo era na bateria do carro, utilizada como combustível nesses carros.

Os problemas começaram depois de rodar cerca de 1.500 quilômetros com o veículo. Atualmente, os carros vêm com oito anos de garantia, segundo informações do próprio site da Tesla. Contudo, esse prazo já está chegando ao fim para os modelos mais antigos, o que pode indicar que outras pessoas terão alto custo para substituir as baterias.

O proprietário levou o carro ao mecânico -- local em que o Tesla ficou por cerca de um mês. Depois de todo esse tempo, os profissionais da oficina disseram a Katainen que nada poderia ser feito e que a única alternativa seria substituir a bateria completamente, o que custaria um valor tão alto.

Em vez de consertar o problema, o Katainen decidiu se juntar ao youtuber Pommijätkät para filmar a explosão do carro, feita com 30 quilos de dinamite.

Veja o vídeo: