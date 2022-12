Domingo na CCXP22: quais painéis, o que fazer e quem são as maiores atrações do dia

A CCXP22 chega ao seu último dia neste domingo, 4, após três dias repletos de novidades para o mundo da cultura pop e de um espaço incrível onde os fãs puderam conhecer seus quadrinistas, atores, dubladores e produtores favoritos.

Neste último dia, as principais atrações prometem ser a presença do ator John Rhys-Davies conhecido por interpretar o Gimli na trilogia de filmes O Senhor dos Anéis. Rhys-Davies estará no Palco Thunder a partir das 12h30.

A partir das 13h30, o mesmo palco recebe Edgar Vivar, o ator que deu vida ao Sr. Barriga na série de televisão mexicana Chaves, bem popular no Brasil. Vivar está se aposentando e a sua turnê de despedida começa hoje na Comic Con Experience 2022.

Neste domingo, o Palco Thunder também vai receber o pessoal do pessoal do Porta dos Fundos a partir das 15:30. Estarão presentes os maiores nomes da produtora brasileira de vídeos de humor, como Fábio Porchat, Evelyn Castro, João Pimenta e Antônio Tabet.

E para fechar a programação, a Paramount Pictures traz Hugh Grant e Chris Pine para promover "Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes".

Palco Thunder

13h30 - O Último Aluguel do Sr.Barriga

14h30 - Spoilers Globoplay

15h30 - Porta dos Fundos: Especial de Natal 2022

16h30 - Teen Wolf e Wolf Pack no Paramount+

17h30 - Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes

Fotos e Autógrafos

15h10: - Foto e Autógrafo com Edgar Vivar - Dia 4

Palco Ultra

11h30 - Masterclass - Obsessão Por Criar

Première Filme: Ciclo 14h00 - Filme: Ciclo - Q&A

16h00 - Panini Comics 20 Anos E Lançamentos

17h00 - Os Segredos Da Segunda Temporada De Dom

18h00 - 50 Anos Da Revista Balão

19h00 - Social Comics / Eleven Dragons

Palco Bentô

14h00 - Crunchyroll Apresenta: As Vozes De Spy X Family

16h00 - Diversidade No Cosplay

17h00 - Cozinha Otaku

Cozinha Otaku 18h00 - Boys Love E Girls Love No Brasil

Artists' Valley

11h00 - Abertura - Bruna Braga

Luiz Gê 11h30 - Helô D'angelo

12h20 - Quinho

12h40 - Carlos Ruas

13h00 - Pj Kaiowá

13h30 - Nathanna Erika

14h00 - Alcimar Frazão

15h00 - Mari Santtos

15h30 - Sam Hart X Rod Reis

16h00 - André Dahmer

16h20 - Caco Galhardo

16h40 - Paulo Moreira

Caco Galhardo 16h40 - Paulo Moreira

18h00 - Marcatti X Laudo Ferreira

18h30 - Marcello Quintanilha

19h00 - Leandro Assis

19h30 - Jessica Groke

Leandro Assis 19h30 - Jessica Groke

Palco Creators

13h00 - Gato Galáctico Game Show - Dia 4

15h00 - Só 1 Minutinho Show Com Ed Gama E Estevam Nabote Co-Hosts: Jhonny Drumond E Rafael Studart - Dia 4

18h00 - Final Concurso Cosplay

Final Concurso Cosplay 19h00 - Show Bruno Martini

Fotos e autógrafos no Palco Creators

14h00 - Foto E Autógrafo No Creators Com Wendel Bezerra 4/12

15h00 - Foto E Autógrafo No Creators Com Gaveta

16h00 - Foto E Autógrafo No Creators Com Caco Cardassi Do Caldeirão Furado

Foto E Autógrafo No Creators Com Caco Cardassi Do Caldeirão Furado 18h00 - Foto E Autógrafo No Creators Com Rodrigo Coelho

Arena Podcast

11h30 - Peeweecast

14h00 - Hq: Uma Pequena História Dos Quadrinhos Para Uso Das Novas Gerações

14h30 - Primo Cast - Dia 4

16h00 - Ben-Yur Rpg- Fim De Temporada

18h00 - Flow Games - Dia 4

Tribo Game Arena

11h00 - Fortnite: Lançamento Global - Dia 4

15h30 Alok Pocket Show

16h00 - Finais Br6

Palco Omelete By Next

10h00 - Esquenta Omelete Ccxp22 - Dia 4

11h20 - Omelete Apresenta Hq: Mina De Hq

11h40 - Omelete Apresenta Games & Esports - Dia 4

12h10 - Omelete Apresenta... Hogwarts Legacy

13h10 - Omelete Apresenta Hq: Olivier Coipel

13h30 - Omelete Diversão - Chocadeira - Dia 4 - Pt.1

14h10 - Omelete Apresenta Hq: Tony Harris

14h45 - Omelete Apresenta: Globoplay

15h00 - Omelete Apresenta: Chocadeira - Dia 4 - Pt.2

16h10 - Omelete Apresenta: Porta Dos Fundos, Especial De Natal

16h50 - Omelete Apresenta: Paramount+

18h50 - Omelete Apresenta: Chocadeira - Dia 4 - Pt.3

19h10 - Encerramento Omelete Ccxp22 - Dia 4

Mapa oficial da CCXP22

Veja o mapa completo aqui.

Fique por dentro da programação de todos os dias

A programação da CCXP já está disponível no site do evento e também no aplicativo oficial, disponível para download de forma gratuita e compatível com os sistemas Android e iOS.

Dentro do app da CCXP22 será possível acompanhar as informações oficiais do festival e tudo o que estiver acontecendo dentro do evento. Nele será possível conhecer as programações dos palcos: Palco Thunder by Cinemark Club, Palco Ultra, Palco Omelete by next, Palco Bentô, Artists’ Valley by Chiaroscuro Studios, Palco Creators, Tribo Game Arena e Arena Podcast.

O mapa do São Paulo Expo também estará disponível no aplicativo.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Veja os artistas que já foram anunciados, divididos por estúdio:

Paris Filmes: Keanu Reeves (ator em "John Wick 4").

Keanu Reeves (ator em "John Wick 4"). Netflix: Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem"), Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Disney +: Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm).

Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm). HBO Max: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023. Prime Vídeo: Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy").

Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy"). Paramount Pictures: os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”. Paramount+: Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf").

Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf"). Convidados da CCXP: John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Katherine ‘Kat’ McNamara (atriz e "Shadowhunters" e "Arrow"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor).

