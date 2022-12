CCXP: Prime Video anuncia terceira temporada de 'DOM' e data de estreia da segunda temporada

Neste domingo, 4, a Prime Video trouxe uma experiência exclusiva para o palco Thunder da CCXP22. O elenco de DOM não só marcou presença no painel como também participou de anúncios importantes.

A série, inspirada na história de um dos grandes criminosos do Rio de Janeiro, terá terceira temporada, ainda sem data definida. A segunda, já produzida, tem está prevista para 17 de março de 2023.

Gabriel Leone (protagonista), Isabella Santoni, Raquel Villar, Flávio Tolezani e Felipe Bragança compartilharam as expectativas para a série, que é um hit da Prime Video.

"Em 2019, apresentamos um teaser na CCXP enquanto estavámos gravando. É um prazer estar aqui de novo falando da segunda temporada. DOM não é só um sucesso de público mas de crítica. Muito disso aconteceu por causa do desenvolvimento do projeto, orçamento, tempo de filmagem. Não é à toa que chegamos aqui, teve entendimento para chegarmos aqui e investimento pra isso também", afirmou Gabriel Leone.

Além do trailer, também foram mostradas duas cenas exclusivas para o público da CCXP. Tensão, crime e conflito marcam as cenas da nova temporada. "A segunda temporada volta mais intensa, a violência e as drogas estão mais intensas", comentou Isabella Santoni, que interpreta Viviane, o par romântico do personagem do protagonista.

Leone ainda comentou como as escolhas de Pedro terão impacto nas dinâmicas entre os personagens, que são aprofundadas nos novos episódios. "A gente parte do Pedro (DOM) voltando a usar droga, junto com a Viviane voltando a assaltar. É óbvio que isso vai ter consequências maiores para ele. Nessa segunda temporada, as consequências serão maiores para a família e todos em volta dele", concluiu o ator.

Assista ao trailer da segunda temporada de DOM:

Quais foram os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano contou com grandes nomes do cinema internacional. Veja os artistas que já foram anunciados, divididos por estúdio:

Paris Filmes: Keanu Reeves (ator em "John Wick 4").

Keanu Reeves (ator em "John Wick 4"). Netflix: Park Hmae-soo (ator em "Round Six" e "La Casa de Papel: Coreia") Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie (atrizes em "Sandman"), Jenna Ortega (estrela de "Wandinha"), Noah Centineo (protagonista de "Recruta"), Sophia Brown e Laurence O'Fuarain (atrizes em "The Witcher: A Origem"), Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas (atores em "Sintonia").

Disney +: Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm).

Kevin Feige (CEO da Marvel Studios), Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jhonatan Majors e Peyton Reed (atores e diretor em "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania"), Zoe Saldaña e Jon Landau (atriz e produtor de "Avatar: O Caminho da Água"), Denise Ream (produtora de "Elementos", da Pixar), Jon Favreau e Dave Filone (produtores de "The Mandalorian", da Lucasfilm). HBO Max: Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos Neil Druckmann e Craig Mazin da série "The Last of Us", que estreia em 2023. Prime Vídeo: Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy").

Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sara Zwangobani e Trystan Gravelle (atores em "O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder"), Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood (atores em "A Roda do Tempo"), Chlöe Grace Moretz e Lisa Joy (protagonista e produtora executiva de "Periféricos"), Michael Kelly e Betty Gabriel (atores de "Jack Ryan de Tom Clancy"). Paramount Pictures: os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”.

os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith, os diretores Jonathan Goldstein e John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham para promoção de “Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes”. Paramount+: Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf").

Rodrigo Santoro, Colton Haynes e Shelley Hennig (atores em "Teen Wolf"). Convidados da CCXP: John Rhys-Davies (ator em "O Senhor dos Anéis" e "Indiana Jones"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Katherine ‘Kat’ McNamara (atriz e "Shadowhunters" e "Arrow"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer), Vitão (cantor).

