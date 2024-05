'Dom': Prime Vídeo divulga bastidores da 3ª temporada; veja vídeo

Falta pouco para a estreia da terceira e última temporada de "DOM", série brasileira disponível no catálogo do Prime Video. Nesta sexta-feira, 10, o estúdio divulgou com exclusividade à EXAME um dos vídeos dos bastidores, que revela o que é real e o que é fictício na série.

Livremente inspirada em fatos reais, o título ganha cinco novos episódios no dia 24 de maio. A terceira temporada acompanha últimos momentos da vida de Dom (Gabriel Leone), entre eles o seu último grande assalto e a sua fuga na favela da Rocinha.

Veja o vídeo exclusivo dos bastidores

O que esperar da 3ª temporada de 'Dom'?

Dom faz de tudo para viver como um homem livre ao lado de Jasmin (Raquel Villar) e da filha recém-nascida. Porém, com a polícia na sua cola e uma dívida com o chefe do tráfico na Rocinha, este desejo fica cada vez mais distante.

Mais uma vez, o “bandido gato” precisará se arriscar e fazer o seu maior e mais arriscado assalto até então. Enquanto ele tenta o acerto de contas, Victor começa uma batalha contra o câncer, ao mesmo tempo em que tenta encontrar uma salvação para o filho.

Veja o trailer da 3ª temporada de 'Dom'

Quem está no elenco de 'Dom'?

Dom é uma série criada por Breno Silveira (In Memoriam) e produzida pela Conspiração. A temporada final foi dirigida por Adrian Teijido e Vellas, e conta com produção executiva de Lorena Bondarovsky, Renata Brandão e Malu Miranda.

Os últimos cinco capítulos da série foram escritos por Fábio Mendes com os roteiristas Higia Ikeda, Priscila Gontijo e Marcelo Vindicatto. Antonio Pinto e Gabriel Ferreira compõem a trilha sonora original. Os episódios contarão com Gabriel Leone, Flávio Tolezani, Raquel Villar, Isabella Santoni, Laila Garin, André Ramiro, Wilson Rabelo, Dhonata Augusto, Aline Borges, Mariana Cerrone, Renato Livera, Polliana Aleixo, Murilo Sampaio, Dalton Vigh, entre outros.