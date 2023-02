O Ford Bronco é um carro desconstruído no másculo universo dos SUVs

Que cor você imagina para um SUV chamado Bronco? Preto, certamente. Talvez verde-oliva. Grafite, chumbo e outros tons mais sóbrios. Pois cada vez pode-se ver mais unidades desse modelo nas ruas em tonalidades chamativas, com nomes como Laranja Dehli e Azul Malacara.

Os carros coloridos de modelo da Ford são alegres pontos de luz em meio aos veículos prata, preto e branco que têm dominado a indústria automotiva nos últimos anos. Remete aos anos 1970 e 1980, quando as ruas eestavam cheias de Volkswagens, Fiats e GMs verdes, vermelhos, amarelos.

Testei um Bronco modelo Wildtrak, topo de linha do modelo, durante uma viagem de São Paulo ao Rio de Janeiro durante o Carnaval. A impressão geral: trata-se de um carro com alto padrão de sofisticação, segurança e tecnologia. Apesar de trafegar bem no off-road, traz bastante conforto e ótimo isolamento acústico.

O nome não condiz com a delicadeza dos acessórios e acabamento. Apesar de entregar força e da boa resposta à aceleração, o Bronco é um carro desconstruído no másculo universo dos SUVs.

Steve McQueen ou Harry Styles?

Quando foi lançado, em 1966, o Ford Bronco era um carro realmente bruto, com formato quadrado, chassi reforçado, suspensões robustas, mecânica descomplicada e tração nas quatro rodas. Talvez fosse o equivalente no Brasil à nossa Rural.

Era o que havia de tecnologia na época e tratava-se da proposta do carro. Em um paralelo, o ícone de masculinidade então era Steve McQueen, um ator que também pilotava carros e motos no seu tempo livre, astro de filmes de ação como A Grande Escapada, de 1963, e Bullitt, de 1968. Um homem bonito de feições duras, apelidado então de O Rei do Cool.

O Bronco foi descontinuado em 1996 e relançado em 2021, com outra proposta. Um carro potente e sofisticado ao mesmo tempo, lançado em uma época em que a referência para a geração Z é o estiloso Harry Styles.

O ator e cantor veste saia e aparece com unhas pintadas em eventos e ensaios de moda. Para a revista Dazed, ele posou em cima de uma moto BMW custom, cheio de pose – ainda que com uma pantalonada e um top recortado.

Na pedra, na lama, na areia

O novo Bronco é, sim, um carro potente. Fiz ultrapassagens com tranquilidade na Via Dutra com facilidade. Segundo a Ford, o veículo precisa de 8 segundos para chegar aos 100 quilômetros por hora, um número considerável se levarmos em conta o peso do veículo, de 1,7 tonelada.

Mérito do motor 2.0 EcoBoost turbo com injeção direta com 253 cv. É um carro pensado para o off road. A função 4x4 Lock promove uma boa tração para superar terrenos mais acidentados.

São sete seletores de modos de tração, que a Ford chama de G.O.A.T. Modes. São eles Normal, Eco, Escorregadio, Esportivo, Lama, Areia, Pedras. Sim, bastante específicos.

A potência cobra seu preço, cobrado nos postos de gasolina. O rendimento foi de aproximadamente 9 quilômetros por litro em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na estrada o carro fez por volta de 13 quilômetros por litro.

É, portanto, um SUV legítimo, pensado para o uso fora do asfalto. O porta-malas dispõe de uma série de acessórios de conveniência, como tomada de 110V, luzes direcionáveis, ganchos, uma mesinha dobrável e até um abridor de garrafas.

Som de primeira e segurança reforçada

A força bruta do Bronco vem embalada em dispositivos tecnológicos e muito conforto a bordo. O aplicativo FordPass permite acessar diversas funcionalidades do veículo remotamente, como o travamento e destravamento de portas, partida remota com acionamento do ar-condicionado, localização do veículo e alerta de acionamento do alarme.

O pacote de conectividade do Bronco Sport com quatro portas USB e carregador de celular por indução no console central. A central multimídia SYNC 3 possui uma tela sensível ao toque de 8 polegadas e conta com comando de voz para telefone, ar-condicionado, áudio, navegação, Apple CarPlay e Android Auto.

O modelo é equipado com Bang & Olufsen, sistema de áudio com 1.000W de potência, dez alto-falantes e subwoofer. A segurança é reforçada. O Bronco vem com nove airbags e sistemas de radar e câmeras de última geração que ajudam a evitar acidentes e tornam o passeio mais tranquilo.

Entre as tecnologias semiautônomas estão o assistente autônomo de frenagem com detecção de pedestre, piloto automático adaptativo com Stop & Go e tecnologia que ajusta automaticamente a velocidade para manter sempre uma distância segura entre o carro e o veículo da frente.

Um carro com história

O Ford Bronco teve seis gerações, de 1966 a 1996, até ser descontinuado. O modelo foi relançado em abril de 2021, já com essa nova proposta de trazer o melhor dos dois mundos, a lama e o asfalto. É importado do México e tem hoje o preço recomendado de 267.900 reais.

O modelo ganhou fama em 1994, ao ser usado na famosa e televisionada fuga de O. J. Simpson ao ser acusado do homicídio de sua ex-esposa Nicole Brown, em Los Angeles.

Agora, o Bronco chamou bastante atenção por causa do tom em azulão do modelo que testei. Mas isso principalmente em São Paulo. No Rio, encontrei um rival à altura em termos de cor: os famosos táxis amarelos com a faixa azul pintada na lateral. Mas ainda prefiro o Bronco.

