Do milhão aos centavos: 10 famosos que chegaram ao topo e perderam tudo

Tornar-se uma celebridade pode ser um verdadeiro sonho para muitos, mas a fama e o dinheiro também vêm com altos e baixos. Enquanto alguns sustentam a carreira e mantém a estabilidade financeira, outros acabam se perdendo em meio a polêmicas, dívidas e maus investimentos.

Não é exatamente uma novidade, várias celebridades viram suas fortunas desaparecerem. O próprio ator Brendan Fraser, após passar anos afastado do cinema, precisou pedir redução na pensão alimentícia devido à falência. Nicolas Cage perdeu cerca de US$ 150 milhões após gastos extravagantes, incluindo mansões e castelos, e Lindsay Lohan, com patrimônio de US$ 35 milhões, viu a fortuna ser dilapidada pelos problemas com álcool e drogas.

E a falência não vem só de Hollywood, celebridades de diferentes áreas, como o boxeador Mike Tyson, o rapper MC Hammer e o próprio Donald Trump, já passaram por sérias dificuldades financeiras. Separamos abaixo as personalidades famosas que foram do bilhão aos centavos, confira:

10 celebridades que já decretaram falência

1. Brendan Fraser

Brendan Fraser, vencedor do Oscar na categoria de "Melhor Ator" por "A Baleia" (Mike Coppola/Getty Images)

Conhecido por papéis marcantes em filmes como "A Múmia"e "George, o Rei da Floresta", Brendan Fraser viu a carreira desmoronar devido a problemas pessoais e de saúde.

Com uma série de cirurgias e um afastamento das telas, o ator pediu falência em 2007 e foi forçado a pedir uma redução nos pagamentos da pensão alimentícia da ex-esposa. Fraser sofrer com as consequências de uma vida pessoal tumultuada, e passou por uma série de complicações nos primeiros anos da carreira. Recentemente, ele voltou à ativa e recebeu o primeiro Oscar de Melhor Ator por "A Baleia".

2. Nicolas Cage

Nicolas Cage de volta à ativa nos cinemas (Netflix/Reprodução)

Imagine ganhar US$ 20 milhões por filme, mas acabar perdendo uma fortuna de US$ 150 milhões por perder o controle com compras absurdas. Nicolas Cage fez esse caminho e, em 2009, declarou falência.

Os investimentos em propriedades extravagantes, como castelos e mansões, bem como a compra de itens como gibis raros e até uma ilha no Caribe, fizeram com que o ator perdesse tudo. Aceitar papéis duvidosos no cinema, justamente para tentar reverter as dívidas, também contribuiu e muito para que Cage perdesse credibilidade em Hollywood. Nos últimos anos, ele tem tentado reorganizar a vida financeira e passou a atuar em filmes mais prestigiados, em produções independentes.

3. Lindsay Lohan

Lindsay Lohan em entrevista nos anos 2010 (Theo Wargo/NBC/Getty Images)

Uma das estrelas mais promissoras de Hollywood durante as décadas de 1990 e 2000, Lindsay Lohan perdeu a fortuna de US$ 35 milhões devido aos vícios e à vida de excessos.

Famosa por filmes como "Meninas Malvadas" e "Sexta-feira Muito Louca", a atriz viu a carreira e finanças desmoronarem. O comportamento impulsivo, que a levou a vários escândalos e dificuldades jurídicas, estampou as manchetes dos jornais. Suas dívidas incluíam aluguéis não pagos e gastos com festas, o que a forçou a pedir falência em 2012.

4. Johnny Depp

Johnny Depp no Festival de Zurique (Andreas Rentz/Getty Images)

Nos últimos anos, a carreira de Johnny Depp esteve marcada por escândalos e disputas judiciais — em especial com a ex-esposa, Amber Heard. Mas as dificuldades financeiras do ator começaram muito antes disso.

Com um estilo de vida de alto luxo, que incluia compras de carros, mansões e vinhos caros, Depp acumulou dívidas que o colocaram em sérios problemas financeiros. Ainda que recebesse cerca de US$ 30 milhões por filme, teve que entrar em uma longa batalha jurídica para processar seus consultores financeiros, alegando que eles haviam administrado mal seu dinheiro.

5. Wesley Snipes

Wesley Snipes, estrela de 'Blade' (Getty Images)

Estrela de "Blade", Wesley Snipes declarou falência em 2008, após ser acusado de sonegação de impostos. A dívida de US$ 23 milhões resultou em sua prisão por três anos.

Mesmo com uma carreira bem-sucedida nos anos 1990 e o enorme sucesso da franquia "Blade", a falta de organização financeira e a prisão quase destruíram a carreira do ator. Depois de cumprir a pena, ele voltou a atuar, mas a falência foi um marco de uma trajetória repleta de altos e baixos.

6. Mike Tyson

Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história, foi outro famoso que passou de um império financeiro para a falência.

Após acumular uma fortuna de US$ 300 milhões, seus gastos com mansões luxuosas, carros e uma equipe de assessores fizeram com que Tyson perdesse tudo. Ele também teve problemas legais e pessoais que afetaram ainda mais suas finanças. Em 2003, Tyson declarou falência e passou por um período de dificuldades financeiras, mas conseguiu se reerguer nos últimos anos.

7. MC Hammer

MC Hammer (Taylor Hill/Getty Images)

O rapper MC Hammer foi um dos maiores nomes da música nos anos 90, mas seu estilo de vida extravagante acabou com sua fortuna de US$ 30 milhões. Com uma mansão gigantesca e uma equipe de mais de 200 pessoas, incluindo familiares e amigos, Hammer viu sua fortuna desaparecer rapidamente. Em 1996, ele foi forçado a declarar falência, mas desde então conseguiu se reinventar, continuando sua carreira e realizando projetos diversos.

8. Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é outro exemplo de alguém que enfrentou falências e dificuldades financeiras, apesar da fama e império no setor imobiliário. Os cassinos do magnata, em Atlantic City, por exemplo, foram um grande motivo para suas dificuldades financeiras nos anos 1990 e 2000.

Em 2004, a Trump Entertainment Resorts declarou falência pela terceira vez. Porém, Trump conseguiu se reerguer, reconstruir seu império e até se tornar presidente duas vezes.

9. Marcos Oliveira

O ator brasileiro Marcos Oliveira, famoso por interpretar o personagem Beiçola na série "A Grande Família", enfrentou sérios problemas financeiros após o fim de seu contrato com a TV Globo.

A redução de seus trabalhos e seus problemas pessoais, incluindo o alcoolismo, levaram Oliveira a declarar falência em 2012. .

10. Toni Braxton

Toni Braxton (Andrew H. Walker/Getty Images)

A cantora Toni Braxton enfrentou dificuldades financeiras em duas ocasiões, apesar do sucesso no mundo da música. Após acumular dívidas de cartões de crédito e enfrentar problemas de saúde, incluindo uma condição cardíaca, Braxton declarou falência pela primeira vez em 1998.

Ela se recuperou ao longo dos anos, mas voltou a enfrentar dificuldades financeiras em 2010. Mesmo assim, continuou a carreira com turnês, novos álbuns e participações em programas de TV.