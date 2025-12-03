Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Djavan: venda geral de ingressos para turnê começa nesta quarta-feira

Cantor tem shows confirmados em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e outras capitais

Djavan: cantor anunciou turnê para 2026, em comemoração de seus 50 anos de carreira (Facebook/Reprodução)

Djavan: cantor anunciou turnê para 2026, em comemoração de seus 50 anos de carreira (Facebook/Reprodução)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 08h34.

Última atualização em 3 de dezembro de 2025 às 08h35.

Tudo sobreMúsica
Saiba mais

A venda geral de ingressos para a turnê "Djavanear 50 anos - Só sucessos", do cantor Djavan, começa nesta quarta-feira, 3 de dezembro.

O cantor lançou o álbum “Improviso”, em novembro, e anunciou esta semana a turnê que vai celebrar seus 50 anos de carreira em 2026. Os shows ocorrerão em 11 cidades brasileiras entre maio e dezembro, incluindo São Paulo, Salvador, Florianópolis, Maceió e Rio de Janeiro.

A direção artística da turnê ficará a cargo de Gringo Cardia. A banda acompanhará o cantor com formação composta por: Felipe Alves (bateria), Marcelo Mariano (baixo), Torcuato Mariano (guitarra e violão), Paulo Calasans (piano e teclado), Renato Fonseca (teclado), Jessé Sadoc (trompete e flugelhorn), Marcelo Martins (sax tenor e flauta) e Rafael Rocha (trombone), além do próprio artista no vocal e instrumentos de corda.

No repertório, estão previstas ao menos 25 canções que marcaram sua discografia, incluindo os clássicos “Sina”, “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Se…”, “Eu Te Devoro”, “Samurai”, “Flor de Lis” e “Açaí”.

Que horas começa a venda geral e como comprar?

A partir de quarta-feira, 3 de dezembro, começa a venda geral de ingressos para a turnê de Djavan: às 11h via site da Ticketmaster, às 12h nas bilheterias oficiais. A pré-venda para clientes do Banco do Brasil já foi concluída.

Veja as datas e locais dos shows

  • 9 de maio – São Paulo (Allianz Parque)
  • 23 de maio – Salvador (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)
  • 30 de maio – Fortaleza (Centro de Formação Olímpica – CFO)
  • 13 de junho – Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)
  • 27 de junho – Brasília (Arena BRB Mané Garrincha)
  • 18 de julho – Belo Horizonte (Arena MRV)
  • 1º e 2 de agosto – Rio de Janeiro (Farmasi Arena)
  • 29 de agosto – Florianópolis (Arena Opus)
  • 24 de outubro – Belém (Hangar)
  • 31 de outubro – Recife (Classic Hall)
  • 5 de dezembro – Maceió (local a definir)

Quanto custam os ingressos para os shows de Djavan

Os ingressos para os shows de Djavan têm preços a partir de R$ 210 (inteira), com uma opção VIP (R$ 1.065) que oferece entrada antecipada no dia do show, acesso ao ensaio, um kit com produtos exclusivos e ingresso para a pista premium.

  • São Paulo - a partir de R$ 210
  • Rio de Janeiro - a partir de R$ 210
  • Belo Horizonte - a partir de R$ 210
  • Brasília - a partir de R$ 210
  • Curitiba - a partir de R$ 200
  • Florianópolis - a partir de R$ 200
  • Salvador - a partir de R$ 210
  • Fortaleza - a partir de R$ 200
  • Belém - a partir de R$ 200
  • Recife - a partir de R$ 380
Acompanhe tudo sobre:MúsicaMPBShows-de-música

Mais de Pop

Quando o Spotify Wrapped 2025 será lançado? Veja como se preparar

Stranger Things: quantas horas vai durar o último episódio na Netflix?

Sucessão de CEO da Disney é mais complexa do que parece para império bilionário

O que Harry Potter e Stranger Things têm em comum?

Mais na Exame

Pop

Quando o Spotify Wrapped 2025 será lançado? Veja como se preparar

EXAME Agro

3tentos compra Grão Pará Bioenergia — e vai produzir etanol de milho

Brasil

'Estamos perto de ouvir uma notícia boa', diz Lula sobre conversa com Trump

Negócios

Luana Lopes Lara: o que faz a Kalshi, empresa da brasileira que vale R$ 58,6 bi