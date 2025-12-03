Djavan: venda geral de ingressos para turnê começa nesta quarta-feira

A venda geral de ingressos para a turnê "Djavanear 50 anos - Só sucessos", do cantor Djavan, começa nesta quarta-feira, 3 de dezembro.

O cantor lançou o álbum “Improviso”, em novembro, e anunciou esta semana a turnê que vai celebrar seus 50 anos de carreira em 2026. Os shows ocorrerão em 11 cidades brasileiras entre maio e dezembro, incluindo São Paulo, Salvador, Florianópolis, Maceió e Rio de Janeiro.

A direção artística da turnê ficará a cargo de Gringo Cardia. A banda acompanhará o cantor com formação composta por: Felipe Alves (bateria), Marcelo Mariano (baixo), Torcuato Mariano (guitarra e violão), Paulo Calasans (piano e teclado), Renato Fonseca (teclado), Jessé Sadoc (trompete e flugelhorn), Marcelo Martins (sax tenor e flauta) e Rafael Rocha (trombone), além do próprio artista no vocal e instrumentos de corda.

No repertório, estão previstas ao menos 25 canções que marcaram sua discografia, incluindo os clássicos “Sina”, “Oceano”, “Um Amor Puro”, “Se…”, “Eu Te Devoro”, “Samurai”, “Flor de Lis” e “Açaí”.

Que horas começa a venda geral e como comprar?

A partir de quarta-feira, 3 de dezembro, começa a venda geral de ingressos para a turnê de Djavan: às 11h via site da Ticketmaster, às 12h nas bilheterias oficiais. A pré-venda para clientes do Banco do Brasil já foi concluída.

Veja as datas e locais dos shows

9 de maio – São Paulo (Allianz Parque)

23 de maio – Salvador (Casa de Apostas Arena Fonte Nova)

30 de maio – Fortaleza (Centro de Formação Olímpica – CFO)

13 de junho – Curitiba (Pedreira Paulo Leminski)

27 de junho – Brasília (Arena BRB Mané Garrincha)

18 de julho – Belo Horizonte (Arena MRV)

1º e 2 de agosto – Rio de Janeiro (Farmasi Arena)

29 de agosto – Florianópolis (Arena Opus)

24 de outubro – Belém (Hangar)

31 de outubro – Recife (Classic Hall)

5 de dezembro – Maceió (local a definir)

Quanto custam os ingressos para os shows de Djavan

Os ingressos para os shows de Djavan têm preços a partir de R$ 210 (inteira), com uma opção VIP (R$ 1.065) que oferece entrada antecipada no dia do show, acesso ao ensaio, um kit com produtos exclusivos e ingresso para a pista premium.