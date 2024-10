Disneylândia da Califórnia terá aumento no preço dos ingressos; veja valor

Quem tiver planos para visitar a terra do Mickey e sua turma precisa preparar ainda mais o bolso: os ingressos vão ficar mais caros.

Enquanto o ingresso da Disneylândia da Califórnia permanecerá em US$ 104 — o mesmo preço dos últimos seis anos —, outros tipos de entradas para o complexo, baseados na demanda, saltarão entre US$ 7 e US$ 12, um aumento de 5,9% a 6,5%. A notícia foi confirmada pela empresa nesta quarta-feira.

Da mesma forma, o custo do passe anual Magic Key do parque aumentará entre 6% e 20%, ou US$ 100 a US$ 125, dependendo do modelo.

Essas mudanças de preço ocorrem enquanto a Walt Disney Company se prepara para uma expansão nos parques, previstas para os próximos 10 anos. O custo de seus investimentos em experiências e acomodações em hotéis também subiu, o que deixou muitos consumidores insatisfeitos.

Ainda assim, a empresa tem procurado oferecer ingressos com desconto e estadias em hotéis para aqueles que optarem por visitar a Disneylândia durante os períodos de baixa temporada. Na semana passada, a companhia anunciou que sua oferta de ingressos infantis de US$ 50 estaria disponível em 22 de outubro e poderia ser usada a partir de 7 de janeiro. Além disso, a empresa tem uma oferta de hotel que pode economizar até 20% para os hóspedes a partir de janeiro.

“Sempre oferecemos uma grande variedade de opções de ingressos, restaurantes e hotéis, além de ofertas promocionais durante o ano todo, para receber o maior número possível de famílias”, disse Jessica Good, porta-voz do Disneyland Resort.

Assim como as indústrias de companhias aéreas, hotéis e até mesmo entretenimento de shows, os parques temáticos da Disney operam em um modelo de preços baseado na demanda. Grandes feriados, como Natal e Halloween, bem como férias escolares, são exemplos disso.

Demandas variadas

Por outro lado, a Disney disse que há um período em janeiro e fevereiro em que uma família de quatro pessoas — dois adultos e duas crianças — pode visitar o parque por US$ 308. São dois ingressos de US$ 104 para adultos e dois ingressos de US$ 50 para crianças, segundo a CNBC.

Para lidar com a demanda, a companhia tem um sistema de ingressos em camadas. A camada 0 é a menor demanda, o preço base do ingresso de US$ 104, enquanto a camada 6 é a maior demanda e verá um aumento de US$ 12 para US$ 206 por ingresso.

O programa Magic Key também terá um aumento de preço. A camada mais baixa, chamada Imagine, custará US$ 599 por ano, um aumento de US$ 100; o Enchant custará US$ 974, um aumento de US$ 125; o Believe custará US$ 1.374, um aumento de US$ 125; e o Inspire custará US$ 1.749, um aumento de US$ 100.

Cada camada tem acesso diferente às datas e vantagens do parque temático. A Disney observou que os portadores do passe Magic Key terão acesso antecipado à próxima inauguração do "Tiana's Bayou Adventure" e descontos nos passes "Lightning Lane", bem como os descontos existentes em mercadorias, alimentos e estacionamento.

O Walt Disney World Resort em Orlando, Flórida, não anunciou nenhuma alteração de preço por enquanto. O site de venda de ingressos online da Disney para esses parques temáticos — Animal Kingdom, Magic Kingdom, Hollywood Studios e Epcot — já reflete os aumentos de preços para 2025, que foram relatados em fevereiro.