'O Cavaleiro dos Sete Reinos': quem são os principais personagens da série?

A nova série da HBO, O Cavaleiro dos Sete Reinos: O Cavaleiro Andante, adapta as novelas de George R.R. Martin centradas na dupla Dunk & Egg. A trama se passa cerca de cem anos antes de Game of Thrones e acompanha um cavaleiro andante e seu escudeiro misterioso em uma época em que a Casa Targaryen ainda governa Westeros.
Veja os principais personagens da primeira fase da série, ambientada no torneio de Ashford:
Dupla central: Dunk & Egg
• Ser Duncan, o Alto (“Dunk”) – Peter Claffey
Protagonista. Um cavaleiro andante sem origem nobre, mas com senso de honra. Ingênuo, justo e fisicamente imponente, é legitimado cavaleiro após desafiar a hierarquia do torneio.
• Aegon Targaryen (“Egg”) – Dexter Sol Ansell
Menino careca e determinado que força Dunk a aceitá-lo como escudeiro. É revelado mais tarde como um príncipe Targaryen, filho de Maekar e futuro rei.
Casa Targaryen em destaque
• Príncipe Aerion Targaryen (“Chama Brilhante”) – Finn Bennett
Filho cruel e sádico de Maekar. Se considera tocado pelos deuses e representa o lado mais insano da linhagem Targaryen.
• Príncipe Baelor Targaryen (“Quebra-Lanças”) – Bertie Carvel
Herdeiro do trono e Mão do Rei. Guerreiro respeitado, é quem reconhece Dunk como cavaleiro e intervém no torneio de forma decisiva.
• Príncipe Maekar Targaryen – Sam Spruell
Pai de Aerion, Daeron, Aemon e Egg. Rígido, militarista e ausente. Sua postura afeta diretamente os rumos do conflito na história.
• Daeron Targaryen – Henry Ashton
Irmão de Egg. É bêbado e tem visões proféticas. Atua como contraponto místico à brutalidade de Aerion e à inocência de Egg.
Outros personagens
• Ser Lyonel Baratheon (“Tempestade Risonha”) – Daniel Ings
Herdeiro da Casa Baratheon, conhecido por seu bom humor e habilidade em torneios.
• Ser Arlan de Pennytree – Danny Webb
Cavaleiro andante veterano que treinou Dunk. Sua morte é o ponto de partida da jornada do protagonista.
• Tanselle – Tanzyn Crawford
Marionetista dornesa atacada por Aerion. O incidente leva Dunk a desafiar o príncipe, desencadeando o conflito principal.
• Ser Steffon Fossoway – Edward Ashley
Cavaleiro ambicioso que reflete os desafios da vida errante. Usa o primo como escudeiro.
• Raymun Fossoway – Shaun Thomas
Primo e escudeiro de Steffon. Idealista, representa o lado mais leal da cavalaria.
• Ser Manfred Dondarrion – Daniel Monks
Nobre ligado à organização do torneio. Mostra a distância entre aristocracia e cavaleiros errantes.
• Plummer – Tom Vaughan-Lawlor
Administrador do torneio, cético e burocrático. Questiona a legitimidade de Dunk como cavaleiro.
• Steely Pate – Youssef Kerkour
Figura secundária que reforça o cotidiano da cavalaria profissional em Westeros.
Contexto e conexão com Game of Thrones
A série mostra uma Westeros ainda sob domínio dos Targaryen, com os dragões já extintos, mas ainda vivos na memória. O arco acompanha o início da amizade entre Dunk e Egg, figuras que terão papel central em eventos futuros da história — Egg, por exemplo, se tornará o rei Aegon V.
Com a presença das casas Targaryen, Baratheon e Dondarrion, a série introduz elementos familiares ao público de Game of Thrones, mas a partir de um olhar mais focado na vida dos cavaleiros andantes e nos jogos de honra, justiça e poder antes da decadência definitiva do regime.