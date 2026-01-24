Pop

'O Cavaleiro dos Sete Reinos': quem são os principais personagens da série?

Produção adapta as novelas “Dunk & Egg” e mostra Westeros cem anos antes de Game of Thrones

'O Cavaleiro dos Sete Reinos': série se passa em um período diferente da história de Westeros (HBO Max/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 13h10.

A nova série da HBO, O Cavaleiro dos Sete Reinos: O Cavaleiro Andante, adapta as novelas de George R.R. Martin centradas na dupla Dunk & Egg. A trama se passa cerca de cem anos antes de Game of Thrones e acompanha um cavaleiro andante e seu escudeiro misterioso em uma época em que a Casa Targaryen ainda governa Westeros.

Veja os principais personagens da primeira fase da série, ambientada no torneio de Ashford:

Dupla central: Dunk & Egg

Ser Duncan, o Alto (“Dunk”)Peter Claffey
Protagonista. Um cavaleiro andante sem origem nobre, mas com senso de honra. Ingênuo, justo e fisicamente imponente, é legitimado cavaleiro após desafiar a hierarquia do torneio.

Aegon Targaryen (“Egg”)Dexter Sol Ansell
Menino careca e determinado que força Dunk a aceitá-lo como escudeiro. É revelado mais tarde como um príncipe Targaryen, filho de Maekar e futuro rei.

Dá para entender ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’ sem assistir ‘Game of Thrones’?

Casa Targaryen em destaque

Príncipe Aerion Targaryen (“Chama Brilhante”)Finn Bennett
Filho cruel e sádico de Maekar. Se considera tocado pelos deuses e representa o lado mais insano da linhagem Targaryen.

Príncipe Baelor Targaryen (“Quebra-Lanças”)Bertie Carvel
Herdeiro do trono e Mão do Rei. Guerreiro respeitado, é quem reconhece Dunk como cavaleiro e intervém no torneio de forma decisiva.

Príncipe Maekar TargaryenSam Spruell
Pai de Aerion, Daeron, Aemon e Egg. Rígido, militarista e ausente. Sua postura afeta diretamente os rumos do conflito na história.

Daeron TargaryenHenry Ashton
Irmão de Egg. É bêbado e tem visões proféticas. Atua como contraponto místico à brutalidade de Aerion e à inocência de Egg.

Outros personagens

Ser Lyonel Baratheon (“Tempestade Risonha”)Daniel Ings
Herdeiro da Casa Baratheon, conhecido por seu bom humor e habilidade em torneios.

Ser Arlan de PennytreeDanny Webb
Cavaleiro andante veterano que treinou Dunk. Sua morte é o ponto de partida da jornada do protagonista.

TanselleTanzyn Crawford
Marionetista dornesa atacada por Aerion. O incidente leva Dunk a desafiar o príncipe, desencadeando o conflito principal.

Ser Steffon FossowayEdward Ashley
Cavaleiro ambicioso que reflete os desafios da vida errante. Usa o primo como escudeiro.

Raymun FossowayShaun Thomas
Primo e escudeiro de Steffon. Idealista, representa o lado mais leal da cavalaria.

Ser Manfred DondarrionDaniel Monks
Nobre ligado à organização do torneio. Mostra a distância entre aristocracia e cavaleiros errantes.

PlummerTom Vaughan-Lawlor
Administrador do torneio, cético e burocrático. Questiona a legitimidade de Dunk como cavaleiro.

Steely PateYoussef Kerkour
Figura secundária que reforça o cotidiano da cavalaria profissional em Westeros.

Contexto e conexão com Game of Thrones

A série mostra uma Westeros ainda sob domínio dos Targaryen, com os dragões já extintos, mas ainda vivos na memória. O arco acompanha o início da amizade entre Dunk e Egg, figuras que terão papel central em eventos futuros da história — Egg, por exemplo, se tornará o rei Aegon V.

Com a presença das casas Targaryen, Baratheon e Dondarrion, a série introduz elementos familiares ao público de Game of Thrones, mas a partir de um olhar mais focado na vida dos cavaleiros andantes e nos jogos de honra, justiça e poder antes da decadência definitiva do regime.

