Disney e Warner se unem e anunciam pacote conjunto de streaming

Disney e Warner estão planejando oferecer seus serviços de streaming – Disney+, Hulu e Max – em um pacote que remete ao pacote tradicional de TV a cabo, disseram as empresas na quarta-feira.

Segundo a CNBC, essa opção conjunta estará disponível no meio do ano nos EUA e será oferecida com ou sem comerciais. O preço ainda não foi divulgado, mas deve ter algum desconto. Não foi divulgado se a parceria poderia chegar ao mercado de outros países.

A Disney atuará essencialmente como distribuidora neste caso, cobrando taxas de assinatura dos assinantes e pagando uma porcentagem à Warner Bros. Discovery, acrescentou uma pessoa familiarizada com o assunto à emissora.

Esse combo de Max, Disney+ e Hulu dará aos assinantes de streaming acesso a uma ampla variedade de conteúdo das redes de transmissão ABC e Fox, bem como de redes a cabo, incluindo TNT, TBS, CNN, Discovery Channel, Food Network, Disney Channel e muito mais. A Fox, que não possui seu próprio serviço de assinatura de streaming de entretenimento, licencia seu conteúdo no Hulu.

A oferta, que lembra um pacote de TV a cabo, que vem sofrendo com a queda de assinantes nos últimos anos, é a mais recente parceria entre os dois gigantes da mídia nos últimos meses.

Warner Bros. Discovery e ESPN da Disney, junto com a Fox Corp, também uniram forças para oferecer um serviço de streaming esportivo, com lançamento previsto para o segundo semestre.