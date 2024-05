'The Bear': 3ª temporada ganha data de estreia e teaser; veja o vídeo

Quem sentiu falta da cozinha mais caótica de Chicago já tem motivos para comemorar: a terceira temporada de "The Bear" (O Urso) chega ao Disney+ no fim de junho.

Além do anúncio da data, a série também recebeu um novo teaser especial para a nova temporada.

A estreia dos novos episódios já vem dentro do streaming da Disney, um dia após a fusão com o Star+.

Veja o trailer de 'The Bear'

Qual é o enredo de 'The Bear'?

A série relata a história de um jovem chef de cozinha, Carmy (Jeremy Allen White), que depois de ser demitido do melhor restaurante de Nova York, fica responsável por administrar o empreendimento do irmão, em Chicago, que morreu há poucos meses. Com uma loja de sanduíches afundada em dívidas e uma equipe sem muita preparação, ele reforma o restaurante para transformá-lo no "O Urso", um sonho compartilhado com uma família caótica.

Abocanhando a premiação e a crítica especializada

"The Bear" ganhou, desde sua primeira temporada, atenção especial da crítica especializada. Nos primeiros episódios (2022), a série foi vencedora da maior parte dos prêmios da categoria, sendo as estatuetas voltadas para montagem e atuação — Jeremy Allen White e Ayo Edebiri — as principais.

Nas celebrações de 2024, o título de consolidou: levou seis estatuetas do Primetime Emmy Awards, cinco do Globo de Ouro, quatro do Critics Choice Awards, entre outros. Além dos prêmios para os protagonistas, o atore coadjuvante, Ebon Moss-Bachrach, também conquistou novas estatuetas neste ano.

Quando estreia a nova a 3ª temporada de 'The Bear'?

A nova temporada de 'The Bear' estreia no dia 27 de junho na plataforma do Disney+.

Onde assistir 'The Bear'?

A primeira e segunda temporadas de "The Bear" estão disponíveis no streaming do Star+. A partir do dia 24 de junho, a plataforma se fundirá com a do Disney+.

Quem está no elenco de 'The Bear'?

Compõem o elenco da série Jeremy Allen White, Ayo Edebiri, Ebon Moss-Bachrach, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Abby Elliott, entre outros.