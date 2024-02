Disney, Fox e Warner se unem para lançar novo streaming de esportes ainda neste ano

Disney, Fox e Warner Bros Discovery anunciaram nesta terça-feira, 6, a criação de um serviço conjunto de streaming para os apaixonados por esportes. Cada empresa terá um terço do novo negócio. O preço e o nome do serviço ainda serão definidos. A plataforma deve ser lançada no outono do Hemisfério Norte (entre setembro e dezembro). Não há informações se o streaming chegará ao Brasil.

O objetivo da iniciativa é ganhar um público que está fora da TV a cabo, onde a maioria dos eventos esportivos norte-americanos são transmitidos.

O novo streaming terá os canais ESPN e ABC, da Disney, Fox e canais da Warner, incluindo TNT e TBS. Esse pacote incluirá alguns dos programas mais vistos dos esportes nos Estados Unidos, como o Monday Night Football, da NFL.

Assim os três grupos tradicionais de mídia irão transmitir seus principais eventos esportivos na internet e streaming, uma mudança importante de política. No anúncio da criação do pacote, as empresas disseram que os assinantes poderão assinar o serviço com outros já existentes, como o Hulu, Disney+ e Max.

Tendência

Apesar da surpresa, as transmissões esportivas já começaram a mudar de mãos nos últimos anos. A Amazon, por exemplo, é a responsável pela transmissão do Thursday Night Football, da NFL, desde 2022.

Recentemente, o Youtube, do Google, comprou os direitos de transmissão do Sunday Ticket, da NFL, que são os jogos de domingo à tarde que não estão em outras plataformas.