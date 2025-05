Disney surpreende Wall Street com 1,4 milhão de assinantes no streaming e revisa projeções para 2025

Não só a Netflix vive bem de streaming. Os concorrentes estão chegando lá, e os resultados do segundo trimestre de 2025 da Disney, que acrescentou 1,4 milhões de assinantes ao Disney+ no período, são prova disso.

A empresa aumentou as previsões para o ano fiscal de 2025 e registrou crescimento de receita — US$ 23,6 bilhões, no total —, em seus três segmentos de negócios. O aumento foi de 7% na comparação ano a ano. O lucro do ano fiscal de 2025 deve subir 16%, para US$ 5,75 por ação, quase o dobro de sua previsão anterior de crescimento. As ações subiam mais de 6% no pré-mercado.

O protagonista do bom resultado no trimestre foi o Disney+, que teve um aumento expressivo no número de assinantes, acima do esperado pelos analistas. A base global chegou aos 126 milhões — Wall Street esperava 123,35 milhões, de acordo com o StreetAccount.

Em atualização