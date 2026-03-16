Discussão entre Samira e Juliano Floss movimenta o BBB 26

No último domingo, 15, uma conversa que começou como ajuste de contas acabou virando um bate-boca daqueles entre Samira e Juliano Floss, dois aliados no jogo.

Lavagem de roupa supa

A treta começou no Quarto Sonho de uma Eternidade, quando Samira decidiu resgatar um episódio antigo do jogo: o momento em que Juliano participou da decisão que acabou colocando a sister no Paredão durante a dinâmica do Duelo de Risco. A lembrança não caiu nada bem para o brother, que já entrou na conversa na defensiva.

Juliano acusou Samira de estar fazendo drama e insinuou que ela teria criado confusão por achar que ele estava falando mal dela. A sister não deixou barato e rebateu na hora, questionando se ele realmente estava disposto a ouvir ou se só queria impor sua versão da história.

Acerto de contas

Em meio ao climão, Juliano chegou a questionar se Samira estava tentando “queimá-lo” no jogo.

A atendente de bar também pergunta ao dançarino se ele se sentiu desrespeitado, e ele confirma que sim. Diante da resposta, a gaúcha se desculpa e afirma que não teve a intenção de ofendê-lo.

Samira cismou que o Juliano poderia votar nela ontem na dinâmica do Pedra, Papel e Tesoura, acreditou no próprio cenário que criou e começou a gritar, durante a conversa, mesmo sem isso ter passado pela cabeça dele. Juliano ainda pontua que ela nunca se exaltou assim com os… pic.twitter.com/Bmr9mKcqeC — JULIANO FLOSS 🐉 (@julianofloss) March 16, 2026

O brother então rebate, dizendo que nunca tinha visto ela levantar a voz daquela forma com ninguém dentro da casa. Para ele, a atitude foi ainda mais estranha por ter acontecido justamente com alguém que faz parte do mesmo grupo e que ela considera aliado, sem sequer entender direito qual era o assunto da conversa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.