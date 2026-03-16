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Discussão entre Samira e Juliano Floss movimenta o BBB 26

Clima esquenta no quarto e troca de acusações levanta suspeitas de ruptura no grupo

BBB 26: Samira e Juliano Floss batem boca e clima pesa no BBB 26 (TV Globo)

BBB 26: Samira e Juliano Floss batem boca e clima pesa no BBB 26 (TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de março de 2026 às 20h43.

No último domingo, 15, uma conversa que começou como ajuste de contas acabou virando um bate-boca daqueles entre Samira e Juliano Floss, dois aliados no jogo.

Lavagem de roupa supa

A treta começou no Quarto Sonho de uma Eternidade, quando Samira decidiu resgatar um episódio antigo do jogo: o momento em que Juliano participou da decisão que acabou colocando a sister no Paredão durante a dinâmica do Duelo de Risco. A lembrança não caiu nada bem para o brother, que já entrou na conversa na defensiva.

Juliano acusou Samira de estar fazendo drama e insinuou que ela teria criado confusão por achar que ele estava falando mal dela. A sister não deixou barato e rebateu na hora, questionando se ele realmente estava disposto a ouvir ou se só queria impor sua versão da história.

Acerto de contas

Em meio ao climão, Juliano chegou a questionar se Samira estava tentando “queimá-lo” no jogo.

A atendente de bar também pergunta ao dançarino se ele se sentiu desrespeitado, e ele confirma que sim. Diante da resposta, a gaúcha se desculpa e afirma que não teve a intenção de ofendê-lo.

O brother então rebate, dizendo que nunca tinha visto ela levantar a voz daquela forma com ninguém dentro da casa. Para ele, a atitude foi ainda mais estranha por ter acontecido justamente com alguém que faz parte do mesmo grupo e que ela considera aliado, sem sequer entender direito qual era o assunto da conversa.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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