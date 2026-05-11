Discord oferece acesso ao Xbox Game Pass sem custo adicional pelo Nitro Rewards; veja como conseguir

O Discord anunciou, nesta segunda-feira, um novo programa chamado Nitro Rewards, iniciativa criada para adicionar benefícios extras aos assinantes do serviço Nitro sem custo adicional. Entre os primeiros recursos confirmados está o acesso ao Xbox Game Pass em sua modalidade básica.

A novidade ficará disponível tanto para usuários do Nitro Basic quanto para assinantes do plano tradicional do Nitro. Segundo a empresa, a proposta é ampliar a percepção de valor da assinatura e reforçar a retenção de usuários dentro da plataforma.

No lançamento, o Nitro Rewards oferecerá acesso ao plano base do Xbox Game Pass, serviço de assinatura da Microsoft voltado para jogos digitais. O catálogo inclui mais de 50 títulos para PC e Xbox, entre eles Fallout 4, Stardew Valley e DayZ.

O benefício também inclui 10 horas de jogabilidade em nuvem, permitindo transmitir jogos para outros dispositivos sem instalação local.

O Discord também informou uma expansão da parceria com a Xbox. Neste mês, usuários elegíveis do Xbox Game Pass passarão a receber benefícios relacionados ao Nitro dentro da plataforma.

Entre os recursos previstos estão 250 Discord Orbs mensais, bônus de 1,2x no acúmulo de Orbs por meio das Quests, sistema de missões do aplicativo, além de descontos automáticos na Discord Shop. A companhia ainda não informou quais modalidades do Game Pass participarão da iniciativa.

O programa também incluirá descontos rotativos entre 15% e 30% em acessórios voltados ao público gamer. Entre as empresas parceiras confirmadas estão Logitech G, SteelSeries e KontrolFreek.

Segundo Stanislav Vishnevskiy, cofundador e CTO do Discord, o Nitro foi desenvolvido para ampliar funcionalidades da plataforma sem impor limitações severas aos usuários gratuitos. A estratégia, porém, reduz o incentivo para migração ao plano pago.

A nova estratégia comercial do Discord

Com o Nitro Rewards, o Discord busca ampliar o apelo comercial da assinatura sem alterar a estrutura principal do serviço. Atualmente, os planos Nitro oferecem recursos como uploads maiores de arquivos, transmissões em alta definição e opções adicionais de personalização de perfil.

Criado inicialmente como uma plataforma voltada para jogadores, o Discord ampliou sua atuação nos últimos anos. Hoje, o aplicativo reúne comunidades ligadas a tecnologia, criptomoedas, ativismo político, criadores de conteúdo e projetos independentes.

Com mais de 90 milhões de usuários ativos diariamente, a empresa também enfrenta desafios relacionados à segurança digital. O Discord prepara novas ferramentas de verificação de idade enquanto responde a processos ligados à proteção infantil e segurança online.