'Tubarão' faz 50 anos: o que é verdade e o que é mentira no filme de Steven Spielberg

O filme "Tubarão" (Jaws), dirigido por Steven Spielberg, completa 50 anos em 2025.

A obra de ficção é inspirada em acontecimentos reais, mas traz diversas diferenças importantes entre a realidade e a narrativa cinematográfica. Baseado nos ataques de tubarão que ocorreram em 1916 na costa de Nova Jersey, o filme exagera o tamanho do animal, seu comportamento e a frequência dos ataques para construir uma trama de suspense que se tornou referência no cinema.

Além disso, uma história amplamente divulgada sobre a morte de um dublê por tubarão nas filmagens do filme "Shark!" (1968), lançado antes de Tubarão, foi posteriormente desmentida: tratava-se de uma farsa criada pela revista LIFE para promover a produção.

De onde surgiu a inspiração para o filme?

O evento que inspirou o filme ocorreu em 1916, quando cinco pessoas foram atacadas por tubarões em diferentes pontos da costa de Nova Jersey, com quatro mortes confirmadas.

Esse episódio gerou grande pânico na época e serviu de base para a história criada pelo escritor Peter Benchley, autor do romance que deu origem ao filme.

Benchley se inspirou também no pescador Frank Mundus, que ficou famoso na década de 1960 por capturar grandes tubarões brancos na costa de Long Island. Mundus influenciou a construção da figura do caçador do tubarão no filme, e Benchley participou da elaboração do roteiro, chegando a fazer uma pequena participação no longa.

Tubares mecânicos, trilha sonora e frases icônicas

Para a produção, foram usados três tubarões mecânicos, apelidados de "Bruce". Esses equipamentos apresentaram diversos problemas técnicos durante as filmagens, o que levou Spielberg a sugerir a presença do tubarão mais pelo suspense do que pela exposição direta. Essa estratégia ajudou a aumentar a tensão na narrativa.

A frase icônica "You're gonna need a bigger boat" ("Você vai precisar de um barco maior"), dita pelo personagem Brody, foi improvisada pelo ator Roy Scheider e não estava no roteiro original.

Além disso, a trilha sonora, composta por John Williams, que ganhou um Oscar, foi fundamental para criar a atmosfera de suspense, com seus tons graves repetidos simbolizando a ameaça iminente do tubarão.

O que o filme exagera sobre o tubarão branco?

O filme exagera o tamanho do tubarão branco, retratado como um predador gigante de cerca de oito metros, e seu comportamento agressivo e quase imbatível.

Na realidade, tubarões brancos raramente atacam humanos, e ataques fatais são muito incomuns. Esses elementos foram ampliados para efeito dramático.

Também é uma ficção o fato de o tubarão atacar repetidamente e de forma quase inteligente, perseguindo suas vítimas. Na vida real, ataques de tubarão são eventos isolados e não há evidência de que os animais ataquem humanos de forma planejada ou em série, como mostra o filme.

O que é verdade no filme?

O filme foi inspirado em ataques reais de tubarão ocorridos na costa de Nova Jersey em 1916, quando cinco pessoas foram atacadas, com quatro mortes confirmadas.

O escritor Peter Benchley baseou parte da história no pescador Frank Mundus, famoso por capturar grandes tubarões-brancos na década de 1960.

Foram usados três tubarões mecânicos, chamados "Bruce", que tiveram muitos problemas técnicos nas filmagens.

O que é mentira no filme?