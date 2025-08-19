O filme favorito de Tarantino: diretor revela sua obra mais icônica

Quentin Tarantino é responsável por alguns dos filmes mais icônicos da história do cinema. Da dança de "Pulp Fiction" às matanças de "Kill Bill", suas obras trazem cenas que estão na memória dos amantes da sétima arte. Mas será que o próprio cineasta tem algum filme favorito?

Em entrevista ao podcast “The Church of Tarantino”, o diretor falou sobre seu relacionamento com seus longas e revelou sua obra favorita, sua obra-prima e o filme que melhor representa sua identidade artística.

Para Tarantino, o filme que considera seu favorito é Era Uma Vez em... Hollywood (2019).

Segundo o cineasta, esse filme tem um valor especial por envolver elementos pessoais, incluindo uma homenagem à era dourada de Hollywood, que tanto o influenciou, e uma construção sentimental ligada à sua visão da indústria.

A obra-prima: "Bastardos Inglórios"

Quando o assunto é sua obra-prima, Tarantino escolheu Bastardos Inglórios (2009), destacando a combinação entre o roteiro e a direção como pontos altos da produção.

O filme, que reinventa acontecimentos da Segunda Guerra Mundial com a intensidade característica do diretor, é visto por ele como a "realização máxima" de seu talento.

A obra definitiva: "Kill Bill"

Quando questionado sobre o filme que melhor representa quem ele é enquanto cineasta, Tarantino não hesitou em destacar "Kill Bill" como sua obra definitiva.

Ele explicou que essa franquia simboliza seu estilo pessoal. Faz homenagem aos filmes de artes marciais, tem violência estilizada, trilha sonora marcante e a narrativa de vingança — temas ligados às suas obsessões criativas.

Em relação ao futuro, Tarantino revelou que não pretende dirigir a sequência de Era Uma Vez em... Hollywood, intitulada As Aventuras de Cliff Booth, projeto que foi passado para David Fincher, que deverá comandar a produção na Netflix. O diretor confirmou seu desejo de que seu último filme da carreira explore territórios ainda inexplorados, sem repetir temas ou estilos.