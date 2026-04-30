'Mãe e filho': Ana Paula Renault e Juliano Floss estrelam nova campanha da TIM

A TIM levou para sua campanha de Dia das Mães um dos memes que mais circularam nas redes durante o Big Brother Brasil 26. A operadora reuniu a jornalista Ana Paula Renault, campeã do reality, e o dançarino Juliano Floss em um filme que retoma a “maternidade” criada entre os dois dentro da casa e que ganhou repercussão fora do programa.

A gravação ocorreu nesta quinta-feira, 30, na loja conceito da TIM, na rua Oscar Freire, em São Paulo. A campanha parte dessa relação de proximidade entre os dois, que virou meme ao longo do programa, e transforma a dinâmica em narrativa publicitária, com uso de humor e referências diretas ao reality.

A ação faz parte da estratégia da operadora para o Dia das Mães e adota o mote de que “toda mãe merece um presentão”. A comunicação também traz as ofertas da empresa para a data, com condições descritas como “parcela de lembrancinha”.

O filme começa a ser veiculado na próxima semana, em diferentes canais. A campanha também se apoia no desempenho recente da marca dentro do reality. Segundo a empresa, em sua primeira participação como patrocinadora do programa, a TIM registrou mais de 2 milhões de menções nas redes sociais.

O movimento acontece em um momento em que marcas têm recorrido com mais frequência a conteúdos que nascem no entretenimento para dar escala às campanhas. Ao transformar um meme em peça publicitária, a TIM tenta aproveitar a repercussão gerada durante o reality para ampliar alcance e engajamento em uma das principais datas do varejo.

Conforme mostrou a EXAME, a TIM encerrou o quarto trimestre de 2025 com lucro líquido de R$ 1,35 bilhão, alta de 29% na comparação anual, impulsionada por menores despesas financeiras e redução de impostos. A receita líquida somou R$ 6,92 bilhões, com destaque para serviços móveis, que alcançaram R$ 6,3 bilhões, crescimento de 4,8%, puxado pelo pós-pago, que avançou 9,5% com reajustes de preço e migração para planos mais caros, enquanto o pré-pago recuou 6,5%.