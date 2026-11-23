Ricardo Aguirre treina jiu-jitsu há 30 anos e é faixa-preta. Neste ano, voltou às aulas particulares com Luiz Guilherme "Guigo", seu professor desde o começo. Em uma delas, ao tentar uma posição que conhecia havia anos, ouviu do mestre: "Isso aqui não dá mais para você. Então vamos fazer de outro jeito". Ricardo levou a lição para fora do tatame.

"Às vezes não é o mercado que acabou. Não é a profissão que acabou. É o jeito de fazer que envelheceu", diz.

Fora do tatame, ele também voltou a ser aluno. No Colégio Bandeirantes há 23 anos, onde é head de Marketing, Relações Institucionais e Cultura, Ricardo cursou o PIACC, programa da Saint Paul Escola de Negócios para C-levels, conselheiros e acionistas, e saiu de lá com o Bandifica, projeto que usa dados para prever a saída de alunos da escola. Para ele, a tecnologia aponta o problema, mas entender o que está por trás dele continua sendo trabalho de gente.

Uma voz só

Antes do Band, Ricardo passou oito anos, de 1994 a 2002, como executivo de imprensa e comunicação da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, atravessando três gestões. Foi lá que aprendeu a falar com milhares de pessoas ao mesmo tempo. "O setor público me trouxe essa agilidade de ter que responder rápido, com fatos e com uma voz só, para não ter nenhum tipo de eco", diz.

No colégio, onde também responde por admissões e captação de alunos, o método se manteve. Os momentos mais delicados, segundo ele, são sempre os que envolvem estudantes.

A ordem é apurar os fatos, proteger o aluno e a família e responder em alinhamento com o jurídico, sem comentar casos individuais. "Isso é por princípio. Não é estratégia de defesa."

A escola premium trouxe outro aprendizado. "No fundo, a escola é uma empresa onde o cliente nem sempre tem razão. E uma das qualidades é falar não com elegância para os pais, porque a gente precisa falar não."

Desde 2025, Ricardo também preside a Comissão de Marketing do Educational Leaders, grupo que reúne mais de 50 escolas particulares premium do país. Em seu perfil profissional, resume a visão que leva ao setor: educação é reputação, e a confiança custa quinze anos para ser construída e quinze minutos para ser perdida.

Mostrar, em vez de adjetivar

Um dos desafios que ele descreve é comunicar uma escola sem recorrer aos adjetivos de sempre. A saída tem sido mostrar. "Quando a gente fala em inovação, eu posso mostrar os alunos em Xangai conhecendo a East China University ou indo à Baidu e à Siemens, entendendo como robôs humanoides se comportam e como programá-los", diz.

A referência é a imersão de 20 dias que o Band fez com dez alunos do ensino médio por Xangai, Pequim e Frankfurt. Na Alemanha, o grupo esteve na Universidade Goethe, em contato com estudantes de vários países.

"O Band é um colégio cosmopolita. No fundo, o que é isso? É preparar alunos para serem cidadãos do mundo", fala. Para ele, não há forma melhor de comunicar uma escola do que mostrar a trajetória de seus alunos e ex-alunos pelo mundo.

IA é sobre gente

A escolha pelo PIACC partiu de uma convicção. "Eu acredito que IA é muito mais sobre humanos, sobre ser humano, do que sobre ferramentas", afirma. Ricardo queria entender governança, cultura e risco: onde usar, o que não usar, o que acontece quando se usa IA e quais questões jurídicas entram nisso.

"Eu não queria mais um curso de marketing na minha área. Eu queria expandir conhecimento" Ricardo Aguirre, head de marketing do Colégio Bandeirantes

O programa tem 93 horas, com aulas mensais presenciais na unidade da Consolação, em São Paulo, e transmissão ao vivo, e inclui módulos sobre LGPD, ética e cibersegurança. Segundo Ricardo, o tema da proteção de dados mudou coisas concretas no Band.

O exemplo que ele dá é o ECA Digital. "A maioria das escolas usava a imagem de aluno a torto e a direito para fazer campanha e monetizar em cima disso", diz.

Com as novas regras, as escolas passaram a ter limites e a precisar responder por que usam a imagem de um aluno, com que segurança e se ela será monetizada. O Band, segundo ele, já estava um pouco mais avançado nisso, mas revisou todos os processos para que o uso ficasse dentro da lei e atendesse também aos objetivos da escola.

A máquina aponta, as pessoas entendem

O projeto que saiu do curso ainda não foi implementado. A ideia do Bandifica é reunir os principais dados de cada aluno ao longo da trajetória no colégio, como notas, esporte, viagens e atendimentos no ambulatório, e compará-los com os de estudantes que deixaram a escola no meio do ano. O objetivo é antecipar saídas e fazer previsões para o ano seguinte.

O estudo será acompanhado por um grupo multidisciplinar, com áreas pedagógicas e administrativas. É nessa etapa que, para Ricardo, a máquina dá lugar às pessoas.

"A IA aponta quem vai sair, mas todo o trabalho continua e deve ser humano: entender por que essa família vai sair da escola", diz.



A formação que levou Ricardo a repensar o uso de dados no Band tem nova turma a partir de 14 de abril de 2027. O PIACC reúne C-levels, conselheiros e acionistas em 93 horas dedicadas ao uso da inteligência artificial na estratégia e na governança das empresas