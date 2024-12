Dia Nacional do Samba: a data que celebra a música que é a cara do Brasil; veja origem

É fato que o Brasil tem uma pluralidade de estilos musicais, mas se há uma que define a "cara" do país diante das demais nações do mundo, essa sem dúvidas é o samba. Com origem no século XX, o ritmo é tão importante por aqui que tem até uma data própria para sua celebração: Dia Nacional do Samba.

Comemorado no dia 2 de dezembro, a data foi promulgada na Lei nº 14.567, de 2023, que reconhece oficialmente as escolas de samba e seus desfiles como manifestações culturais do Brasil. Não é considerada feriado em nenhum município.

Qual a origem do Dia do Samba?

O samba, com história de resistência, criatividade e alegria, reflete a alma do país. Em 2007, o Projeto de Lei nº 1.713-A, de autoria de Indio da Costa, então deputado federal, começou a dar os primeiros passos para consolidar a data no calendário oficial. Para ele, a importância do estilo musical no Brasil já era incontestável, porque é uma expressão genuína do povo brasileiro.

A escolha do dia está ligada à visita de Ary Barroso a Salvador, em um dia 2 de dezembro, no ano de 1940. O musicista foi um dos mais importantes compositores e pianistas brasileiros, reconhecido internacionalmente por sua contribuição ao MPB (música popular brasileira). Responsável por grandes sucessos como "Aquarela do Brasil", "Na Baixa do Sapateiro" e "Brasil", a obra dele está fortemente ligada ao samba e à música carnavalesca.

“Por tradição, que os historiadores da nossa música popular não sabem precisar com certeza, o Dia Nacional do Samba já é comemorado oficialmente em bom número das Unidades da Federação na data de 2 de dezembro. Dizem que o Dia do Samba remete a uma visita de Ary Barroso à Bahia, num 2 de dezembro; outros, afirmam que a data se prende ao Trem do Samba, ocupado pela Velha Guarda da Portela na Central do Brasil, e cuja primeira edição ocorreu em 1996”, disse o deputado à época. “Se o samba nasceu ou não no Brasil, é uma questão acadêmica, hoje reduzida apenas à sua importância musicológica”.

Qual a origem do samba?

A famosa composição "Pelo Telefone", de Donga, de 1916, é considerada o primeiro samba registrado, marcando a transição do maxixe para o gênero. Na década de 1930, o samba se consolidou como uma das manifestações culturais mais poderosas do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, onde as escolas de samba deram forma aos desfiles que hoje fazem parte do Carnaval.

A música, popular em cidades como Rio de Janeiro e Salvador, passou a ser reconhecida como patrimônio cultural imaterial do Brasil desde 2023. Até hoje, os historiadores divergem sobre a origem do estilo musical, mas a hipótese mais aceita é que teria vindo dos escravos africanos trazidos ao Brasil no século XX. O nome, inclusive, provavelmente vem do termo africano "semba", que significa "umbigada", uma dança feita por eles em momentos de folga.

De lá para cá, o samba se tornou um gênero musical multifacetado, com várias vertentes que refletem a diversidade cultural do Brasil. Entre as mais conhecidas estão o "samba-enredo", que embala os desfiles das escolas de samba e conta histórias e temas de interesse social, o "samba de partido alto", com letras que falam da vida nas comunidades, e o "samba-pagode", que ganhou popularidade nas décadas de 1970 e 1980, mais romântico.

Personalidades do samba, como Elza Soares, Pixinguinha, Zeca Pagodinho, e Martinho da Vila, entre outros, ajudaram a moldar o som.