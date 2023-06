Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+: confira 10 frases para comemorar a data

Nesta quarta-feira, 28, é celebrado o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, uma data para reforçar a importância do combate a discriminação contra a população LGBTQIA+ e celebrar o orgulho de pertencer à comunidade. A data está incluída no calendário em alusão ao movimento dos final anos 1960, em Nova York, conhecido como a "revolta de Stonewall".

O Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+ celebra o direito e o reconhecimento de pertencer à sociedade independentemente do gênero e da orientação sexual, e luta por uma sociedade mais igualitária, livre de preconceitos e de homofobia. Ainda há uma longa estrada a percorrer, mas os avanços tem sido promissores, especialmente no Brasil.

Por que 28 de junho é Dia Internacional do Orgulho LGBT?

A data é celebrada no dia 28 de julho, em homenagem ao movimento conhecido como "revolta de Stonewall", criado nos Estados Unidos. Em 1969 — época na qual a homossexualidade era considerada crime —, o bar Stonewall Inn ficou reconhecidos como ponto de encontro de pessoas LGBTQIA+ em Nova York. Por isso, era frequentemente invadido por policiais, mesmo que os tais "crimes" não fossem comprovados.

Naquele ano, no dia 28 de junho, a polícia invadiu o espaço pela terceira vez na mesma semana, sob pretexto de ilegalidade de bebida alcoólica. Neste dia, agrediu e prendeu vários funcionários e frequentadores gays, transexuais, lésbicas e drag queens. A situação foi tão revoltante e violenta que, na manhã seguinte, a comunidade LGBTQIA+ se reuniu nas ruas do bairro e armou um grande protesto pelo direito e orgulho de ser parte da comunidade, contra a polícia.

Foram, ao todo, seis dias intensos de protestos. E, nos anos seguintes, na mesma data, os protestos se repetiram. E desde então, a data persistiu.

