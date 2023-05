Nesta quarta-feira, 17, é celebrado o Dia Internacional contra a Homofobia, data que reforça as necessidades de criminalização do preconceito contra a população LGBTQIA+. Celebrado desde 2010, a data é um marco importante para a valorização da comunidade no cenário mundial.

Em termos gerais, o Dia Internacional contra a Homofobia visa trazer um debate para o desenvolvimento da criminalização do preconceito. A homofobia ainda é presente na sociedade e atualmente a luta no combate a esse preconceito, tem sido pauta em diversos locais do mundo.

O que é homofobia?

A homofobia consiste no ódio e repulsa por pessoas consideradas homossexuais, ou seja, de orientação sexual do mesmo gênero. Basicamente ela é observada como um comportamento crítico na percepção de que apenas a orientação sexual hétero seja aceitável, enquanto todo tipo não-heterossexual é negativa.

Esse termo teria sido utilizado pela primeira na década de 70 nos Estados Unidos, porem se difundiu nos anos 90. A palavra é formada a partir do grego “homo”, igual, semelhante e “phobia”, medo, aversão, falta de tolerância.

Por que 17 de maio é Dia Internacional contra a Homofobia?

A data é celebrada no dia 17 de maio, em homenagem ao dia que o termo “homossexualismo”, passou a ser desconsiderado quando se refere a população LGBT. Os termos com "ismo" no final, indicam algum tipo de doença e a retirada do termo, foi um importante passo para inibir a discriminação.

O homossexualismo foi excluído da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 17 de maio de 1990.

