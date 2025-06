Dia dos Namorados: 10 músicas para se declarar para quem você ama

O Dia dos Namorados é a ocasião perfeita para celebrar o amor com gestos românticos — e uma maneira especial de fazer isso é por meio da música. Se você quer expressar o que sente de forma única e criativa, escolher a canção certa pode tornar o momento ainda mais inesquecível.

Com uma seleção que vai do clássico ao moderno, separamos 10 músicas ajudam a traduzir os sentimentos mais profundos de quem está apaixonado. Seja para dedicar à pessoa amada, colocar em uma playlist ou até mesmo para embalar um jantar a dois, as músicas abaixo são perfeitas para tornar a celebração do amor mais especial. Confira:

10 músicas românticas para se declarar no Dia dos Namorados

"Adore You" – Harry Styles

"First Day of My Life" – Bright Eyes

"Home" – Edward Sharpe & The Magnetic Zeros

"I Wanna Be Yours" — Arctic Monkeys

"You Are the Reason" – Calum Scott

"Better Man" – Leon Bridges

"Faz Parte" – Ana Carolina e Seu Jorge

"Amei Te Ver" – Tiago Iorc

"Por Você" – Frejat

"Amo Tanto" – A Banda Mais Bonita da Cidade

"É Você" – Marisa Monte

Quando será o Dia dos Namorados em 2025?

A data é comemorada no dia 12 de junho, que em 2025 cai em uma quinta-feira.