Dia dos Namorados: 10 frases para usar na legenda de fotos nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 12, é comemorado o Dia dos Namorados no Brasil. A data é marcada por referência ao amor, ao afeto e ao carinho entre casais de todo o país.

No Brasil, a celebração ocorre em 12 de junho, que neste ano cai em uma quinta-feira. E seja você parte de um casal apaixonado ou um entusiasta do amor-próprio, nada melhor do que caprichar nas legendas das fotos para marcar a ocasião.

Para ajudar na tarefa de deixar sua postagem mais especial, separamos 10 frases perfeitas para você usar e encantar seus seguidores. Confira:

10 frases de Dia dos Namorados para legendas nas redes sociais

"Neste Dia dos Namorados, quero te lembrar o quanto você significa para mim. Cada momento ao seu lado é um presente que guardo com carinho no meu coração."

"Amar você é uma aventura maravilhosa, cheia de risos, sonhos e momentos inesquecíveis. Feliz Dia dos Namorados, meu amor!"

"Você é a razão do meu sorriso, a força por trás dos meus sonhos e o amor que preenche minha vida. Feliz Dia dos Namorados!"

"Cada dia ao seu lado é um capítulo perfeito da nossa história de amor. Que neste Dia dos Namorados, possamos escrever ainda mais momentos inesquecíveis juntos."

"Te amo mais a cada dia que passa. Você é meu sol, minha lua e todas as minhas estrelas. Feliz Dia dos Namorados!"

"Nosso amor é uma jornada sem fim, e eu sou eternamente grato por caminhar ao seu lado. Feliz Dia dos Namorados, meu eterno amor!"

"Encontrar você foi a melhor coisa que me aconteceu. Que este Dia dos Namorados seja apenas o começo de muitos momentos felizes juntos."

"Você é meu melhor amigo, meu confidente e meu grande amor. Te amo mais do que palavras podem expressar. Feliz Dia dos Namorados!"

"O amor que sinto por você é infinito, como o céu estrelado em uma noite clara. Feliz Dia dos Namorados, minha estrela guia!"

"Neste Dia dos Namorados, quero que saiba que meu coração é seu hoje e sempre. Te amo com todo meu ser."

Dia dos Namorados é feriado no Brasil?

Embora seja uma data significativa para o comércio, assim como outras datas sazonais ao longo do ano, o Dia dos Namorados não é considerado feriado nacional e nem ponto facultativo.