Dia do Folclore: entenda a origem da data que é comemorada no dia 22 de agosto

Nesta segunda-feira, 22, é comemorado o Dia do Folclore, uma data para reforçar a importância da cultura popular brasileira no cenário nacional. As representações folclóricas são diversas e exaltam a identidade cultural de um povo.

Entre figuras como Saci Pererê, Cuca, Boitatá, entre outras, os personagens folclóricos são diversos. Podemos considerar o folclore como uma cultura popular, ou seja, o que conhecemos de cultura erudita não é representado como parte do folclore.

O que é Folclore?

Folclore são manifestações da cultura popular típicas de determinada região. Ela está inserida em diversos lugares, como dramaturgia, danças, histórias e representam, acima de tudo, a identidade social de um povo.

Uma obra reconhecida que explora o folclore brasileiro, é o Sítio do Picapau Amarelo, escrita por Monteiro Lobato. A história contém diversos elementos folclóricos, como o Saci Pererê, Cuca, entre outros personagens característicos da cultura popular.

Qual a origem do Dia do Folclore?

O Dia do Folclore surgiu em 1965, após um decreto assinado pelo presidente Humberto Castello Branco, oficializando a data. A partir de então, o dia 22 de agosto passou a ser celebrado como o Dia do Folclore em todo o país.

A preocupação em divulgar o folclore brasileiro surgiu durante a Semana da Arte Moderna, em 1922, onde várias obras apresentadas tiveram como inspiração o folclore. Em 1947, foi criada a Comissão Brasileira de Folclore.

De onde veio a palavra Folclore?

A palavra folclore surgiu no século XIX pelo pesquisador britânico William John Thoms (1803-1885). Ela tem origem na junção das palavras folk (traduzido para o português “povo”) e lore (que significa“ conhecimento”). Assim, a palavra Folclore ganhou o significado literal de "conhecimento do povo" ou "aquilo que o povo faz".

Veja alguns exemplos do folclore Brasileiro

Lendas

Negrinho do Pastoreio

Boto Cor de Rosa

Curupira

Boitatá

Saci

Brincadeiras

Rabo do burro

Corrida do ovo na colher

Cabo de guerra

Jogo de argolas

Corrida do saco

Canções

Peixe-Vivo

Cai,cai balão

Fui no Tororó

O Cravo e a Rosa

Caranguejo não é Peixe

Festas

Folia de Reis

Festas juninas

Procissão do Fogaréu em Goiás

Romaria de Finados do Juazeiro do Norte

Festival Folclórico de Parintins (ou Festa do Boi-Bumbá)

