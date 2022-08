Quem é Cláudia Celeste, atriz trans homenageada pelo Google

O Doodle do Google desta segunda-feira, 22, celebra a vida de Cláudia Celeste. Primeira atriz transexual a aparecer em novelas brasileiras, ela foi cantora, dançarina, diretora, produtora e autora e se tornou uma figura importante na história LGBTQIA+ brasileira.

Neste exato dia em 1988, Celeste apareceu no papel de uma mulher abertamente trans no episódio de abertura da novela "Olho por Olho".

Quem é Cláudia Celeste?

Cláudia Celeste nasceu no Rio de Janeiro em 1952 e começou a explorar sua identidade e talentos enquanto estava no exército. Depois de servir, ela se formou em beleza e se tornou cabeleireira em Copacabana.

O dia a dia trabalhando no salão inspirou sua decisão de fazer a transição. Por coincidência, no mesmo ano, acompanhou um colega a uma audição de teatro e também foi escolhida para se apresentar. Acabou estreando como bailarina no palco do Beco de Garrafas aos 20 anos de idade.

Carreira e desafios

Em 1973, protagonizou "O mundo é das Bonecas" no Teatro Rival ao lado de outros atores transgêneros da época. O sucesso do show fez com que Celeste fosse convidada para dançar em várias casas noturnas pelo país.

Três anos depois, Celeste decidiu concorrer no concurso Miss Brasil Pop e venceu. Ao longo de sua vida, a atriz participou e organizou diversas competições de beleza.

Em 1977, foi convidada para fazer parte da novela "Magic Mirror". Ninguém do elenco ou equipe sabia que ela era uma mulher trans e, quando a notícia foi divulgada após sua primeira aparição, o programa foi cancelado.

Passou alguns anos na Europa e, ao retornar ao Brasil, fez o teste para estrelar uma novela chamada "Olho por Olho" e ganhou o papel de mais de 200 outros.

Apesar de ter sido expulsa do elenco após ter sua identidade trans "descoberta", Celeste consolidou seu legado como pioneira pelos direitos de artistas trans e LGBTQIA+.

A atriz morreu em 13 de maio de 2018 por complicações de uma pneumonia.

