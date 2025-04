Feriado de Páscoa e Tiradentes: funcionamento dos bancos será alterado

O mês de abril tem dois feriados nacionais, a Paixão de Cristo e Tiradentes, que resultam em um feriadão de quatro dias para muitos brasileiros. Nos dias 18 e 21 de abril, os bancos não abrirão para atendimento ao público, seguindo o calendário de feriados.

Até a quinta-feira, dia 17, as agências bancárias funcionam normalmente. Já no fim de semana, 19 e 20 de abril, o atendimento segue suspenso, como de costume. O retorno das atividades presenciais acontece apenas na terça-feira, 22 de abril.

Durante o período, a orientação da Febraban, entidade que representa o setor bancário, é que os clientes antecipem transações de alta prioridade, como pagamento de contas e boletos. Títulos vencidos durante os feriados poderão ser pagos no próximo dia útil sem cobrança de juros, de acordo com as normas bancárias.

Rio de Janeiro terá calendário ainda mais extenso

No Rio de Janeiro, o fechamento das agências será prolongado devido ao feriado estadual de São Jorge, celebrado em 23 de abril. As agências bancárias não abrirão também na terça-feira, 22, emendando o feriado. Com isso, o atendimento presencial no estado só será retomado na quarta-feira, 24 de abril.

Alternativas para movimentar a conta durante o feriadão

Mesmo com as agências fechadas, os clientes podem recorrer a alternativas digitais para realizar suas operações financeiras:

Internet banking : acessível via navegador ou aplicativos de desktop, permite realizar transferências, pagamento de contas e consultar extratos bancários.

Aplicativos móveis : compatíveis com Android e iOS, os apps bancários oferecem funções de gestão financeira completas, como pagamentos, investimentos e empréstimos.

Caixas eletrônicos: disponíveis em terminais de autoatendimento para saques, depósitos, consultas e transferências entre contas.

Além disso, o sistema de pagamentos instantâneos, o PIX, continuará funcionando normalmente, 24 horas por dia, mesmo durante os feriados.

Já as transações por TED (Transferência Eletrônica Disponível), que dependem do horário comercial bancário, não serão processadas nos dias de feriado e final de semana. As transferências feitas fora do horário útil serão liquidadas no próximo dia útil.

Feriado nacional: veja o calendário de 2025 com as próximas datas