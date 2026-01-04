Janeiro terá mais dois feriados, mas não para todo o Brasil: entenda

Calendário 2026: mais dois feriados municipais em janeiro (Freepik)
Redação Exame
Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 16h58.
Passados os festejos de transição de ano, 2026 terá sua primeira semana cheia a partir desta segunda-feira, 5. Mas os feriados de janeiro ainda não acabaram, pelo menos não para os moradores das capitais São Paulo e Rio de Janeiro.
A capital fluminense para no dia 20 de janeiro para render homenagens a São Sebastião que, na fé católica, é considerado padroeiro do Rio de Janeiro.
Trata-se de um feriado municipal, apesar de também fazer parte do calendário de dias 'off' em outros municípios brasileiros. A prefeitura da capital fluminense costuma realizar uma série de eventos nessa data, em que a imagem do santo é carregada pela cidade.
Nessa dia, também ocorre a tradicional Corrida de São Sebastião, no Aterro do Flamengo.
Este ano, o dia 20 de janeiro cai numa terça-feira, o que traz mais uma oportunidade de emenda em um ano recheado de feriados nacionais prolongados.
Em 25 de janeiro de 1554, um grupo de missionários liderado por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundou o Colégio de Jesuítas, que viria a ser Marco Zero da cidade de São Paulo.
Desde então, a data marca o aniversário da capital paulista e entrou para o calendário de feriados da maior cidade do país.
Este ano, contudo, a data cairá em um domingo, não dando muitas chances de folga para o paulistano.