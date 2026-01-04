Janeiro terá mais dois feriados, mas não para todo o Brasil: entenda

Passados os festejos de transição de ano, 2026 terá sua primeira semana cheia a partir desta segunda-feira, 5. Mas os feriados de janeiro ainda não acabaram, pelo menos não para os moradores das capitais São Paulo e Rio de Janeiro.

Dia de São Sebastião

A capital fluminense para no dia 20 de janeiro para render homenagens a São Sebastião que, na fé católica, é considerado padroeiro do Rio de Janeiro.

Trata-se de um feriado municipal, apesar de também fazer parte do calendário de dias 'off' em outros municípios brasileiros. A prefeitura da capital fluminense costuma realizar uma série de eventos nessa data, em que a imagem do santo é carregada pela cidade.

Nessa dia, também ocorre a tradicional Corrida de São Sebastião, no Aterro do Flamengo.

Este ano, o dia 20 de janeiro cai numa terça-feira, o que traz mais uma oportunidade de emenda em um ano recheado de feriados nacionais prolongados.

Aniversário da cidade de São Paulo

Em 25 de janeiro de 1554, um grupo de missionários liderado por Manuel da Nóbrega e José de Anchieta fundou o Colégio de Jesuítas, que viria a ser Marco Zero da cidade de São Paulo.

Desde então, a data marca o aniversário da capital paulista e entrou para o calendário de feriados da maior cidade do país.

Este ano, contudo, a data cairá em um domingo, não dando muitas chances de folga para o paulistano.