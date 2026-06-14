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Israel bombardeia sul de Beirute após drones atingirem seu território

Ataque mirou Dahiyeh, área considerada reduto do Hezbollah, depois de três aeronaves lançadas do Líbano alcançarem o norte israelense

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de junho de 2026 às 10h11.

O Israel anunciou neste domingo, 14, que bombardeou o sul de Beirute após afirmar que três drones lançados a partir do Líbano atingiram seu território.

A ofensiva teve como alvo o bairro de Dahiyeh, área da capital libanesa considerada um reduto do movimento pró-iraniano Hezbollah.

Em comunicado conjunto, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa, Israel Katz, disseram que os ataques foram uma resposta aos disparos atribuídos ao Hezbollah contra território israelense. “Israel não vai tolerar nenhum ataque contra seu território”, afirma a nota.

A agência oficial libanesa NNA informou que houve um bombardeio em Ghobeiry, nos subúrbios ao sul da capital. Um correspondente da AFP, agência de notícias francesa, ouviu explosões vindas da região.

Pouco antes, o Exército israelense havia afirmado que três drones supostamente lançados pelo Hezbollah a partir do Líbano atingiram o norte de Israel, sem deixar vítimas. A nova troca de ataques ocorre apesar de uma trégua que, em tese, está em vigor desde meados de abril.

Conflito se conecta à guerra entre Irã, Israel e Estados Unidos

Israel e Hezbollah estão em guerra desde 2 de março, quando o movimento xiita lançou projéteis contra o Estado hebreu em solidariedade ao Irã, seu patrocinador regional. Dois dias antes, Teerã havia sido atacado pelos Estados Unidos e pelo Exército israelense.

Desde o início das hostilidades, Israel atacou centenas de alvos do Hezbollah e mantém ocupação em parte do sul do Líbano. Segundo depoimentos de moradores e fotografias da AFP, várias localidades da região foram destruídas ao longo da ofensiva israelense.

O Irã exige que o acordo negociado com os Estados Unidos para encerrar a guerra iniciada em 28 de fevereiro inclua também o Líbano. A demanda amplia o peso regional do impasse, ao conectar a frente libanesa às negociações sobre o conflito direto envolvendo Teerã, Washington e Israel.

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