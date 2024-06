Dia de São Pedro é feriado ou ponto facultativo? Conheça a origem da data

Nesta quarta-feira, 29, é comemorado o dia de São Pedro, data que marca o fim das festividades juninas nessa época do ano. Ele é um dos santos mais populares da igreja católica, conhecido por ser o “santo das chuvas”.

Atribuir apenas o poder das chuvas a São Pedro é limitar sua importância para a igreja. Pedro, que antes era chamado “Simão” segundo os primeiros livros do Novo Testamento, foi um dos apóstolos de Jesus Cristo, sendo reconhecido como o líder de todos eles.

Antes de virar Pedro, Simão trabalhava como pescador na região do mar da Galileia ao lado de seu irmão André, que também foi um dos apóstolos. Os registros que se tem do novo testamento, é de que Jesus Cristo o nomeou como coordenador do grupo o chamando "Pedro", que significa "rocha". Esse acontecimento é retratado no capítulo 16 do evangelho Matheus, passagem famosa da bíblia.

Origem do dia de São Pedro

Existem duas hipóteses para a origem do dia de São Pedro. A primeira é que alguns historiadores e arqueólogos apontam que Pedro teria sido morto no dia 29 de junho de 64 (d.C) com o outro apóstolo Paulo (São Paulo).

A outra hipótese é que além de o dia 29 ser identificado como a morte de Pedro, foi nessa data também que se praticava o culto pagão aos irmãos Rômulo e Remo, considerados os míticos fundadores da cidade latina.

Conforme o avanço do cristianismo no Ocidente, o dia de culto a esses irmãos gêmeos foram, gradualmente, substituído pela celebração aos desses dois principais apóstolos, Pedro e Paulo.

O dia de São Pedro é ponto facultativo?

Apesar de ser uma data importante para as festividades juninas, o dia de São Pedro é feriado apenas no estado de Alagoas e alguns municípios.

Veja a lista de municípios que são feriado: