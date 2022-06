Cesta de produtos de festa junina está 29,65% mais cara neste ano

Os produtos mais consumidos na época das festas de São João ficaram 29,65% mais caros nos últimos 12 meses, segundo estudo da Associação Paulista de Supermercados (APAS). O levantamento, feito em parceria com a Fipe, leva em consideração dados do Índice de Preços dos Supermercados (IPS).

Um dos motivos da alta nos preços é a valorização das commodities agrícolas, por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia e as mudanças climáticas. Por esse motivo, em maio alguns alimentos tiveram redução de impostos na importação.

Peso da inflação sobre produtos

Os produtos sazonais como fubá e vinho, vinham sentindo o peso da inflação desde o início deste ano.

Veja abaixo o levantamento sobre os preços e variações para o período:

O preço do leite subiu quase 30% desde o início do ano. Segundo a Apas, as mudanças no clima, como a estiagem de chuvas no sul do país, reduziu a qualidade dos pastos e silagens e elevou o custo da produção, segundo análise da Apas. Além disso, houve redução de oferta, o que fez o preço disparar para o consumidor final.

O milho, uma das principais commodities dos produtos de festas juninas, subiu 72% nos últimos dois anos. Os produtos derivados de milho registraram alta de 5,01% apenas em maio e junho. Em março de 2021, a safra do milho custou R$ 99,69, valor mais alto em dois anos.

Aumento nas vendas e procura por descontos

Apesar do aumento nos preços, as vendas deste ano deixam o setor de supermercados otimista por conta da retomada das confraternizações presenciais.

Para que o consumidor possa driblar os efeitos inflacionários nos produtos queridinhos da estação é primordial estudar as variações dos preços oferecidos por diferentes supermercados e aproveitar os dias com descontos.