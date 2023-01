Dia de Reis é feriado? Entenda a origem da data comemorativa de 6 de janeiro

Nesta sexta-feira, 6, é a celebração do Dia de Reis, uma das datas mais importantes para a religião católica. A celebração é marcada por eventos em diversos locais do país e representa uma homenagem a Jesus, maior símbolo do catolicismo.

No Brasil, a comemoração do Dia de Reis foi trazida pelos portugueses no período da colonização. Hoje a data é muito tradicional e se tornou parte importante da cultura brasileira. Em diversos lugares do país, as tradições mais comuns são apresentações do "Terno de Reis", canções de pequenos grupos de músicos com referência a história bíblica dos Três Reis Magos.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

O que é Dia de Reis?

A celebração é uma data comemorativa que está presente no calendário litúrgico da Igreja Católica. A data é referente a aparição dos reis magos ao local do nascimento de Jesus Cristo, com objetivo de ofertar presentes e prestar culto ao menino, considerado filho de Deus. Além do sincretismo, a data marca o fim das comemorações da festa de fim de ano.

O Dia de Reis é celebrado 12 dias depois do nascimento de Cristo, o Natal. A celebração dos reis magos é baseada no texto bíblico, em especial no Evangelho de Mateus, que narra a ida desses magos do Oriente até Belém.

Dia de Reis é feriado?

Apesar de ser uma data importante no catolicismo, o Dia de Reis não é considerado feriado. A festa era era um feriado nacional até 1967 por ser considerado dia santo, porem sob uma nova legislação, deixou de existir no calendário de feriados oficiais.

Tradições do Dia de Reis

As tradições do Dia de Reis existem algumas particularidades em diversos locais do mundo. No Brasil, uma das práticas mais consolidadas, são apresentações do "Terno de Reis", canções de pequenos grupos de músicos com referência a história bíblica dos Três Reis Magos.

Na Itália, a tradição mais conhecida é a da “Befana”, que nada mais é que uma senhora, já com alguma idade, que realiza distribuição de prendas às crianças. Em Portugal, existe o tradicional bolo-rei, que traz dentro dele uma fava. Durante o corte, os pedaços são distribuídos as pessoas e quem retirar a fava, deve trazer o bolo para o ano seguinte.

LEIA TAMBÉM