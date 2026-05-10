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Dia das Mães: 10 músicas emocionantes dedicadas às mães para ouvir

Entre o rap, o sertanejo, o pop e o rock, essas canções mostram diferentes formas de homenagear mães

Dia das Mães: músicas falam sobre amor, apoio e saudade materna (Getty Images)

Dia das Mães: músicas falam sobre amor, apoio e saudade materna (Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 10 de maio de 2026 às 05h01.

Mães inspiraram algumas das músicas mais emocionantes já lançadas. Em diferentes estilos, artistas transformaram histórias pessoais, lembranças de infância e mensagens de gratidão em canções que atravessaram gerações.

Enquanto algumas faixas falam sobre apoio incondicional, outras abordam amadurecimento, saudade e reconhecimento. Se você busca um pouco mais de inspiração para homenagear sua mãe, confira estas dez músicas em homenagem a elas:

“Hey Mama” — Kanye West

Lançada em 2005, a música é uma declaração de amor de Kanye West para sua mãe, Donda West. A letra revisita momentos da infância e agradece pelo apoio recebido antes da fama.

“Mama Said” — Metallica

Conhecida pelo som pesado, a banda apresentou um lado mais melancólico nessa faixa lançada em 1996. A música fala sobre crescimento, aprendizados e os conselhos deixados pela mãe.

“Mamãe Coragem” — Caetano Veloso e Torquato Neto

Um dos clássicos da MPB, a canção mistura afeto e insegurança diante da vida adulta. A música se tornou uma das homenagens maternas mais lembradas da música brasileira.

“Mama” — Spice Girls

A faixa fala sobre amadurecimento e o reconhecimento dos esforços feitos pelas mães durante a criação dos filhos. O single foi um dos momentos mais emocionais da carreira do grupo.

“Turn to You” — Justin Bieber

Justin Bieber escreveu a música para homenagear sua mãe, Pattie Mallette. A letra destaca apoio, proteção e a relação construída entre os dois ao longo dos anos.

“Obrigada, Mãe” — Fernando Vinhote

O cantor dedica a música às mães que enfrentam dificuldades para cuidar da família. A faixa aposta em uma mensagem direta de reconhecimento e gratidão.

“Mãe” — Emicida

Com referências à própria trajetória, Emicida transforma a maternidade em símbolo de resistência, força e acolhimento. A música também destaca o papel das mães periféricas no cotidiano brasileiro.

“Minha Mãe” — Maria Bethânia com participação de Gal Costa

A interpretação das duas artistas reforça o tom afetivo e delicado da canção, marcada por lembranças familiares e forte emoção.

“Ciclo” — Jorge & Mateus

A música aborda os laços familiares e a passagem do tempo, destacando ensinamentos e relações construídas dentro de casa.

“A Song for Mama” — Boyz II Men

Lançada em 1997, a música se tornou um clássico das homenagens de Dia das Mães. A letra fala sobre amor incondicional e agradecimento pela dedicação materna.

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