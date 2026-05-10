Dia das Mães: 10 músicas emocionantes dedicadas às mães para ouvir

Mães inspiraram algumas das músicas mais emocionantes já lançadas. Em diferentes estilos, artistas transformaram histórias pessoais, lembranças de infância e mensagens de gratidão em canções que atravessaram gerações.

Enquanto algumas faixas falam sobre apoio incondicional, outras abordam amadurecimento, saudade e reconhecimento. Se você busca um pouco mais de inspiração para homenagear sua mãe, confira estas dez músicas em homenagem a elas:

“Hey Mama” — Kanye West

Lançada em 2005, a música é uma declaração de amor de Kanye West para sua mãe, Donda West. A letra revisita momentos da infância e agradece pelo apoio recebido antes da fama.

“Mama Said” — Metallica

Conhecida pelo som pesado, a banda apresentou um lado mais melancólico nessa faixa lançada em 1996. A música fala sobre crescimento, aprendizados e os conselhos deixados pela mãe.

“Mamãe Coragem” — Caetano Veloso e Torquato Neto

Um dos clássicos da MPB, a canção mistura afeto e insegurança diante da vida adulta. A música se tornou uma das homenagens maternas mais lembradas da música brasileira.

“Mama” — Spice Girls

A faixa fala sobre amadurecimento e o reconhecimento dos esforços feitos pelas mães durante a criação dos filhos. O single foi um dos momentos mais emocionais da carreira do grupo.

“Turn to You” — Justin Bieber

Justin Bieber escreveu a música para homenagear sua mãe, Pattie Mallette. A letra destaca apoio, proteção e a relação construída entre os dois ao longo dos anos.

“Obrigada, Mãe” — Fernando Vinhote

O cantor dedica a música às mães que enfrentam dificuldades para cuidar da família. A faixa aposta em uma mensagem direta de reconhecimento e gratidão.

“Mãe” — Emicida

Com referências à própria trajetória, Emicida transforma a maternidade em símbolo de resistência, força e acolhimento. A música também destaca o papel das mães periféricas no cotidiano brasileiro.

“Minha Mãe” — Maria Bethânia com participação de Gal Costa

A interpretação das duas artistas reforça o tom afetivo e delicado da canção, marcada por lembranças familiares e forte emoção.

“Ciclo” — Jorge & Mateus

A música aborda os laços familiares e a passagem do tempo, destacando ensinamentos e relações construídas dentro de casa.

“A Song for Mama” — Boyz II Men

Lançada em 1997, a música se tornou um clássico das homenagens de Dia das Mães. A letra fala sobre amor incondicional e agradecimento pela dedicação materna.