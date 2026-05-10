20 frases de Dia das Mães para usar na legenda do Instagram

Dia das Mães: frases perfeitas para quem quer homenagear a mãe no Instagram sem cair no clichê exagerado (Oliver Rossi/Getty Images)
Freelancer
Publicado em 10 de maio de 2026 às 06h14.
O Dia das Mães costuma transformar o Instagram em uma mistura de álbum de família, declaração pública de amor e resgate de fotos antigas. Mas, entre escolher a imagem perfeita e publicar o post, muita gente trava justamente na legenda.
Para fugir do tradicional “feliz dia” sem graça ou dos textos gigantes, frases curtas e diretas podem funcionar melhor. O segredo está em encontrar um tom que combine com a relação entre mãe e filho: emocional, divertido, carinhoso ou até mais discreto.
Veja 20 frases de Dia das Mães para usar como legenda no Instagram:
Além das mães, as frases também podem ser adaptadas para homenagear avós, madrastas, tias ou qualquer figura materna importante. Em redes sociais, posts mais simples e sinceros costumam gerar mais identificação do que textos excessivamente produzidos.
Outra tendência que cresceu nos últimos anos é combinar legendas minimalistas com fotos espontâneas. Imagens antigas, registros do cotidiano e vídeos curtos têm aparecido cada vez mais nas homenagens da data, principalmente entre usuários que preferem publicações mais naturais.