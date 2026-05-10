20 frases de Dia das Mães para usar na legenda do Instagram

O Dia das Mães costuma transformar o Instagram em uma mistura de álbum de família, declaração pública de amor e resgate de fotos antigas. Mas, entre escolher a imagem perfeita e publicar o post, muita gente trava justamente na legenda.

Demonstre amor nas redes

Para fugir do tradicional “feliz dia” sem graça ou dos textos gigantes, frases curtas e diretas podem funcionar melhor. O segredo está em encontrar um tom que combine com a relação entre mãe e filho: emocional, divertido, carinhoso ou até mais discreto.

Veja 20 frases de Dia das Mães para usar como legenda no Instagram:

“Tudo que eu sou começou com o amor dela.” “Mãe: meu primeiro lar e meu porto seguro.” “Nenhuma foto consegue mostrar o tamanho da minha gratidão.” “Ela cuidou de mim antes mesmo de me conhecer.” “Se eu tenho força hoje, é porque cresci vendo a dela.” “Amor de mãe não cabe em legenda.” “Minha maior sorte na vida sempre foi chamar alguém de mãe.” “Entre todos os abraços do mundo, o dela continua sendo o melhor.” “Mãe também é sinônimo de coragem, cuidado e paciência.” “Todo mundo cresce. Mas filho sempre volta pro colo da mãe.” “O amor mais constante da minha vida sempre teve o mesmo nome: mãe.” “Ela me ensinou a andar no mundo antes mesmo de eu entender para onde estava indo.” “Tem gente que chama de mãe. Eu chamo de exemplo.” “Amor de mãe é aquele que continua mesmo quando ninguém mais entende.” “Minha infância mora no abraço dela.” “Ela fez parecer fácil mesmo quando não era.” “Toda versão feliz de mim tem um pouco da minha mãe.” “Mãe é quem transforma cuidado em lembrança pra vida inteira.” “O tempo passa, mas eu ainda procuro colo quando a vida pesa.” “Ela segurou minha mão por anos. Hoje sou eu quem agradece por nunca ter soltado.”

Frases também servem para outras figuras maternas

Além das mães, as frases também podem ser adaptadas para homenagear avós, madrastas, tias ou qualquer figura materna importante. Em redes sociais, posts mais simples e sinceros costumam gerar mais identificação do que textos excessivamente produzidos.

Outra tendência que cresceu nos últimos anos é combinar legendas minimalistas com fotos espontâneas. Imagens antigas, registros do cotidiano e vídeos curtos têm aparecido cada vez mais nas homenagens da data, principalmente entre usuários que preferem publicações mais naturais.