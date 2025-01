Dia 25 de janeiro é feriado ou ponto facultativo? Veja onde haverá folga

O dia 25 de janeiro é feriado? Em 2025, a data cai em um sábado e celebra o aniversário da cidade de São Paulo, sendo reconhecida como feriado municipal na capital paulista.

Em 2025, a cidade de São Paulo completa 471 anos. De acordo com historiadores, foi nesse dia que jesuítas fundaram o Colégio São Paulo, com o objetivo de catequizar os indígenas que viviam entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), São Paulo é a maior cidade da América Latina e também a mais populosa. A capital conta com com um território de mais de um milhão e meio de quilômetros quadrados e uma estimativa de 12,3 milhões de habitantes.

Qual a história da cidade de São Paulo?

Fundada em 1554 pelos padres jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, São Paulo começou como um pequeno núcleo missionário, inserido no contexto da colonização portuguesa. Ao longo dos séculos, a cidade floresceu em um dos centros urbanos mais importantes do hemisfério sul, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Brasil.

São Paulo também se destaca por sua cena cultural. Os teatros da Avenida Paulista, os museus no Parque do Ibirapuera, as manifestações artísticas de rua na Vila Madalena, atrai residentes e visitantes de todo o mundo.

Uma curiosidade é que São Paulo só se tornou uma cidade em 11 de julho de 1711, dois séculos depois de ser reconhecida como vila.

Por que o aniversário de São Paulo é no dia 25 de janeiro?

Depois da cidade de São Paulo ser fundada pelos jesuítas, no dia 25 de janeiro de 1554, dia que a Igreja Católica celebra a conversão do apóstolo Paulo (São Paulo), os religiosos fundaram o famoso Colégio de São Paulo, que ficava entre os rios Anhangabaú e Tamanduateí.

O lugar era um espaço dedicado à conversão o cristianismo dos indígenas que já viviam no local.

Dia 25 de janeiro é feriado nacional?

O dia 25 de Janeiro é considerado feriado municipal, ou seja, apenas na cidade de São Paulo. Nos outros municípios do estado não é feriado.

Veja a lista de feriados e pontos facultativos em 2025

Feriados nacionais:

1º de janeiro - Quarta-feira - Ano Novo 2025 – Confraternização Universal (feriado nacional)

18 de abril - Sexta-feira - Sexta-feira Santa 2025 – Paixão de Cristo (feriado nacional)

20 de abril - Domingo - Páscoa (data comemorativa da Semana Santa 2025)

21 de abril - Segunda-feira - Tiradentes (feriado nacional)

1º de maio - Quinta-feira - Dia do Trabalhador (feriado nacional)

7 de setembro - Domingo - Independência do Brasil (feriado nacional)

12 de outubro - Domingo - Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional)

2 de novembro - Domingo - Finados (feriado nacional)

15 de novembro - Sábado - Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro - Quinta-feira - Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

25 de dezembro - Quinta-feira - Natal (feriado nacional)

Pontos facultativos:

3 de março - Segunda-feira - Carnaval 2025 (ponto facultativo)

4 de março - Terça-feira - Carnaval 2025 (ponto facultativo)

5 de março - Quarta-feira - Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)

19 de junho - Quinta-feira - Corpus Christi 2025 (ponto facultativo)

24 de dezembro - Quarta-feira - Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

31 de dezembro - Quarta-feira - Véspera do Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 14h)