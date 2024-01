Rodízio estará supenso no feriado de aniversário de SP; veja como vai funcionar

A prefeitura de São Paulo anunciou a suspensão do rodízio durante as comemorações do aniversário da cidade nos dias 25 e 26 de janeiro, quinta e sexta-feira. No dia 26, a medida é válida apenas para carros de passeio.

Aniversário de São Paulo: saiba se data é feriado ou ponto facultativo

Como vai funcionar o rodízio no feriado e na emenda

O decreto publicado no Diário Oficial de São Paulo detalha como funcionará a flexibilização durante as comemorações:

No dia 25 de janeiro, quinta-feira: durante o feriado, o rodízio de veículos e demais restrições não vigoram na cidade, desta forma, está liberado o fluxo de caminhões e o uso da faixa de ônibus.

durante o feriado, o rodízio de veículos e demais restrições não vigoram na cidade, desta forma, está liberado o fluxo de caminhões e o uso da faixa de ônibus. No dia 26, sexta-feira: na emenda, o rodízio estará suspenso apenas para carros de passeio . Estarão mantidos o rodízio e a zona de máxima de restrição à circulação de caminhões (ZMRC) e fretados (ZMRF). Não estarão liberadas também as faixas exclusivas de ônibus.

O rodízio municipal voltará a valer normalmente a partir da próxima segunda-feira, 29.

Qual o dia de rodízio de cada placa?

O rodízio de carros em São Paulo foi criado em 1997 para limitar a quantidade de veículos nas vias da capital durante os horários de pico.

Durante o rodízio os veículos ficam impedidos de circular no Centro Expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Minianel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D'Escragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

- Segunda-feira: 1 e 2;

- Terça-feira: 3 e 4;

- Quarta-feira: 5 e 6;

- Quinta-feira: 7 e 8;

- Sexta-feira: 9 e 0.

Qual é o horário do rodizio em SP?

Em São Paulo, o rodízio de veículos vale de 7h às 10h, e de 17h às 20h.

Rodízio é apenas para placas de SP?

Não. Qualquer veículo que circular no dia que não é permitido será multado, independentemente da cidade de origem da placa.

Quanto é a multa por desrespeitar o rodízio?

Desrespeitar o rodízio em São Paulo é considerado uma infração de trânsito grave, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A multa para quem circula com o veículo em horários e locais restritos é de R$ 130,16 e a penalidade inclui a aplicação de quatro pontos na carteira de habilitação do condutor.

