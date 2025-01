São Paulo desiste de candidatura à sede do Pan 2031 e vai apoiar Rio-Niterói

A Prefeitura de São Paulo, por meio do prefeito Ricardo Nunes, e o Governo do Estado, por intermédio do governador Tarcísio de Freitas, comunicaram por meio de nota a desistência da candidatura à sede dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de 2031, e em nota divulgada na noite desta quinta-feira, 16, decidiram apoiar Rio-Niterói.

Um dos trechos do comunicado diz que a decisão se deu “com base a relevante infraestrutura disponível das duas cidades, e que "o objetivo agora é trabalhar conjuntamente para que os jogos Pan-Americanos venham para o Brasil”.

A entrega da dossiê de Rio-Niterói foi feita pelos respectivos prefeitos, Eduardo Paes e Rodrigo Neves, aos recém-empossados presidente do COB, Marco La Porta, e da vice, Yane Marques.

A confirmação por Rio-Niterói como candidatura única do Brasil deverá ser oficializada em Assembleia Geral que acontece no próximo dia 29 de janeiro. Já no dia 31 deste mês, o COB vai repassar à PanAm Sports, entidade máxima do esporte panamericano, a carta oficial da candidatura brasileira. A escolha final do país-sede vai acontecer em agosto, durante a realização dos Jogos Pan-Americanos Júnior, em Assunção, no Paraguai.

As únicas vezes que cidades brasileiras sediaram o Pan foram São Paulo (1963) e Rio de Janeiro (2007). A próxima edição do evento, em 2027, acontecerá em Lima, no Peru. Para especialistas, a decisão tomada pelas partes foi acertada.

"Acredito que essa decisão foi acertada, pois ambos chegaram a um consenso que, somando forças, poderiam proporcionar uma experiência em logística, estrutura e turismo ainda maiores. Isso certamente foi relevado, pois os últimos eventos no Rio foram muito bem sucedidos, inclusive em questões de segurança e relação com instituições públicas, além do profissionalismo entre todas as autoridades. A experiência recente da final da Libertadores em 2023 foi um exemplo", afirma Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas, que é parceira da Conmebol e realiza ações logísticas em eventos de grande porte no Rio de Janeiro.

“O governo estadual e municipal de São Paulo reconheceram que a experiência da última década da cidade carioca em grandes eventos esportivos, tanto do ponto de vista de operação quanto de infraestrutura são mais adequados aos Jogos e com o apoio, ampliam as chances do evento ser dedicado no país, uma vez que não divide votos”, afirma Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Para Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa brasileira especializada em infraestrutura esportiva e que participou nos Jogos Panamericanos do Rio em 2007, de Lima em 2019, e de Santiago em 2023, a decisão de apoiar o Rio de Janeiro reflete o potencial de todo o país no esporte.

"O Pan-Americano no Brasil é extremamente positivo, já que ele traz visibilidade para modalidades diversas e inspira uma nova geração de atletas. A manutenção deste calendário é um ponto fundamental para que o país possa avançar no ranking mundial, não só no esporte olímpico, como também no esporte paralímpico, que temos pretensões maiores”, afirma Schildt, presidente da Recoma, empresa responsável por inaugurar em 2024 o Complexo de Atletismo Aída dos Santos, no campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ).

“O Rio de Janeiro é uma grande praça no cenário esportivo internacional, com uma história recente significativa após os Jogos Olímpicos de 2016. A cidade possui um legado que, mesmo com desafios estruturais, ainda pode oferecer boas condições para sediar o evento", completa Schildt.