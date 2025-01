Deezer lança versão expandida do ‘My Deezer Year’ 2024 para usuários

A Deezer, plataforma global de streaming musical, expandiu a experiência do My Deezer Year 2024, que agora abrange dados de todo o ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

Lançada em 19 de novembro do ano passado, essa edição foi a mais bem-sucedida até agora, registrando um aumento de 27% no engajamento e 75% mais compartilhamentos em redes sociais em comparação ao ano anterior, segundo a plataforma.

Os quizzes musicais compartilháveis foram um destaque, permitindo que amigos e familiares testassem seus conhecimentos sobre os gostos musicais dos usuários. Essa interação ampliou o alcance do My Deezer Year 2024 para além da própria plataforma, com mais de 70% dos quizzes sendo feitos por pessoas que não utilizam a Deezer, evidenciando o impacto da iniciativa.

"Com o My Deezer Year 2024, oferecemos aos fãs a possibilidade de se conectar, compartilhar e celebrar suas jornadas musicais como nunca antes. Agora, estamos ampliando esse sucesso, oferecendo-lhes acesso a um ano inteiro de dados, uma abordagem única no mundo do streaming de música. Com essa adição, esperamos proporcionar uma compreensão ainda mais profunda dos hábitos de escuta das pessoas e compartilhá-la com o mundo", declarou Alexis Czornomaz, VP de Produto e UX, Deezer.

E acrescentou: "Na Deezer, estamos comprometidos em continuar inovando e aprimorando a forma como as pessoas se expressam e se conectam umas com as outras através da música".

Além de apresentar os rankings dos mais ouvidos do ano, a Deezer revelou que, em média, cada assinante escutou 70 horas de música, somando 400 faixas de aproximadamente 170 artistas diferentes.

Os números também mostram que os usuários exploraram novas sonoridades, descobrindo cerca de 80 músicas inéditas ao longo do ano. Quase 3% dos assinantes da plataforma se destacaram como superfãs de um ou mais artistas.

Romar Sattler, líder do time editorial da Deezer Latam, comenta sobre os resultados revelados pela Deezer. “Ao analisarmos as paradas de fim de ano no Brasil, não é surpresa que quase 100% do conteúdo seja local. Essa tendência reflete diretamente as preferências dos ouvintes brasileiros, com forte presença de gêneros como Sertanejo, Funk Brasileiro, Trap, Gospel e Pagode”.

De acordo com o executivo, o ano de 2024 foi impactado pelo "crescimento notável do Pagode, com várias faixas alcançando as primeiras posições das paradas pela primeira vez em anos. Um momento marcante foi o álbum Numanice #3, de Ludmilla, que se tornou o mais transmitido do ano”.

Confira os rankings a seguir:

Artistas mais ouvidos no Brasil

Henrique & Juliano Gusttavo Lima Jorge & Mateus Ana Castela Zé Neto & Cristiano Sorriso Maroto Marília Mendonça Lauana Prado LUDMILLA Grupo Menos é Mais

Músicas mais ouvidas no Brasil

Jorge & Mateus - Haverá Sinais Dj GBR - Let's Go 4 Lauana Prado - Me leva para casa/ escrito nas estrelas / saudade Felipe e Rodrigo - Gosto De Rua Isadora Pompeo - Bênçãos que não têm fim Zé Neto & Cristiano - Barulho Do Foguete Fhop Music - Tu És + Águas Purificadoras The Box - THE BOX MEDLEY FUNK 2 Gusttavo Lima - Canudinho Manu - Daqui pra Sempre

Álbuns lançados em 2024 mais ouvidas no Brasil

LUDMILLA - Numanice #3 Luísa Sonza - Escândalo Íntimo Anitta - Funk Generation Gloria Groove - Serenata da GG, Vol.1 Grelo - É o Grelo

Top Gêneros mais tocados no Brasil

Sertanejo Pop Rock Hip-hop Samba & Pagode

Artistas para acompanhar em 2025