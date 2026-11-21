Militares mexicanos capturaram Fausto Isidro Meza, o "Chapo Isidro", um dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI, informou neste sábado, 21, a Secretaria da Defesa do México. Ele foi preso na sexta-feira, 20, no estado de Sinaloa, junto com outros dois líderes de seu grupo criminoso.

A operação desencadeou um confronto violento, que causou pânico e levou à suspensão de uma partida do campeonato profissional de beisebol, segundo a imprensa local.

Quem é 'Chapo Isidro'

Em publicação na rede social X, a Defesa afirmou que Meza é um dos chefes da organização criminosa dos Beltrán Leyva e aliado de uma das facções em disputa do Cartel de Sinaloa.

No México, ele era procurado por crime organizado. Os Estados Unidos pediram sua extradição por tráfico de drogas. As autoridades mexicanas apontaram que ele integra a lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI.

Bloqueios e tiroteios

A prisão foi realizada por forças de elite em Guasave e provocou reação violenta de homens armados ligados ao narcotráfico em quatro municípios da região. Os disparos foram ouvidos dentro de um estádio de beisebol da cidade, o que levou à suspensão de uma partida da Liga Mexicana do Pacífico.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram um trecho de rodovia bloqueado por um caminhão em chamas. Em imagens feitas no estádio, pessoas correm e gritam "Abaixem-se, abaixem-se!" para se proteger de rajadas de metralhadora. Outro registro mostra os rastros luminosos de disparos de armas de alto calibre.

Mexico’s military captured FBI-wanted cartel leader ‘El Chapo Isidro’ in Guasave, Sinaloa. Armed clashes erupted as helicopters opened fire, vehicles burned and roads were blocked. Gunfire also halted a baseball game, sending players and fans scrambling for cover. https://t.co/URhPOTN512 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 21, 2026

Também circulou um suposto vídeo em que "Chapo Isidro" pede a seus homens armados que "acalmem tudo", porque "isso já acabou" e há "crianças, mulheres e pessoas inocentes" na área.

Pressão dos EUA

A captura ocorre em meio à pressão dos Estados Unidos para que o México reforce o combate à migração irregular e ao tráfico de drogas. Na quarta-feira, 18, a presidente Claudia Sheinbaum reuniu-se com o presidente americano, Donald Trump, à margem da cúpula da Apec, em Shenzhen, na China. Questionado sobre o encontro, Trump disse ter insistido que "os cartéis estão controlando o México" e que Washington não pode permitir essa situação.

Desde que assumiu a presidência, em 2024, Sheinbaum, de esquerda, ampliou as operações antidrogas e entregou aos Estados Unidos 92 chefes e operadores do tráfico.

*Com informações da AFP