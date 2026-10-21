De 'Extraordinário' a '13 Reasons Why' e 'Meninas Malvadas': 7 produções que discutem o bullying

O Dia Mundial de Combate ao Bullying, celebrado no dia 20 de outubro chama a atenção para uma forma de violência que afeta crianças, adolescentes e adultos. Nas escolas, nas redes sociais e em outros espaços de convivência, a prática pode envolver humilhações, ameaças, agressões e exclusão social.

O cinema e a televisão ajudam a ampliar a discussão ao apresentar personagens que enfrentam situações de intimidação, preconceito e pressão dos colegas. Algumas produções abordam o tema com humor, enquanto outras exploram as consequências emocionais da violência e a dificuldade de buscar ajuda.

Para marcar a data, confira sete filmes e séries que discutem o bullying sob diferentes perspectivas.

1. "Meninas Malvadas" (2004)

Dirigido por Mark Waters, "Meninas Malvadas" acompanha Cady Heron (Lindsay Lohan), uma adolescente que passou boa parte da infância estudando em casa e precisa se adaptar à rotina de um colégio após se mudar para os Estados Unidos.

No novo ambiente, ela se aproxima do grupo liderado por Regina George (Rachel McAdams), conhecida por sua popularidade e pelo controle que exerce sobre os colegas. Aos poucos, Cady passa a reproduzir comportamentos que antes criticava.

O filme utiliza o humor para discutir a exclusão social, a competição por popularidade e a manipulação das relações entre adolescentes. Os apelidos ofensivos, as fofocas e as regras impostas pelo grupo mostram como a intimidação pode ser disfarçada de brincadeira ou amizade.

Onde assistir: Mercado Play.

2. "13 Reasons Why" (2017)

A série acompanha Clay Jensen (Dylan Minnette), um estudante que recebe fitas gravadas por Hannah Baker (Katherine Langford), colega que morreu por suicídio. Nas gravações, a jovem relata acontecimentos e relações que contribuíram para seu sofrimento.

Ao longo da primeira temporada, a narrativa aborda humilhações, fofocas, isolamento, assédio sexual e a dificuldade de encontrar apoio em um ambiente escolar marcado por conflitos. O bullying aparece associado a outras formas de violência e a situações que afetam a saúde mental dos personagens.

Por abordar suicídio, violência sexual e sofrimento psicológico, a série exige atenção à classificação indicativa e aos avisos de conteúdo. É uma opção para discutir os efeitos da violência entre jovens, com acompanhamento adequado para espectadores mais novos.

Onde assistir: Netflix.

3. "Extraordinário" (2017)

Baseado no livro de R. J. Palacio, "Extraordinário" acompanha August Pullman, conhecido como Auggie (Jacob Tremblay), um menino com uma condição genética que afeta a formação de seu rosto. Depois de estudar em casa durante anos, ele começa a frequentar uma escola regular.

A mudança apresenta desafios de convivência. Alguns colegas demonstram curiosidade e se aproximam dele, enquanto outros fazem comentários cruéis, evitam contato e o tratam como alguém que não pertence àquele espaço.

A história explora o impacto do preconceito sobre a autoestima e o processo de adaptação de uma criança a um ambiente novo. Também acompanha as reações de familiares, professores e estudantes diante das situações de discriminação.

O filme destaca a empatia como uma prática cotidiana, expressa em atitudes concretas de acolhimento. Ao mostrar personagens que precisam rever seus comportamentos, a produção ajuda a discutir como cada integrante de uma comunidade escolar pode contribuir para um ambiente mais respeitoso.

Onde assistir: Telecine.

4. "Carrie: A Estranha" (2026)

A nova adaptação de "Carrie: A Estranha", criada por Mike Flanagan e baseada no romance de Stephen King, apresenta uma versão contemporânea da história de Carrie White, interpretada por Summer H. Howell.

Após a morte do pai, a adolescente precisa enfrentar um ambiente escolar hostil. A situação se agrava quando um episódio de bullying se espalha pelas redes sociais e abala a comunidade, enquanto Carrie começa a descobrir seus poderes telecinéticos.

A série aborda a humilhação pública, a crueldade entre estudantes e a velocidade com que a exposição digital pode ampliar uma situação de violência. A história também explora os conflitos familiares e o isolamento vivido pela protagonista.

O terror funciona como recurso para intensificar as consequências da perseguição. A trama convida o público a refletir sobre a responsabilidade de quem participa de ataques coletivos e sobre o impacto que a exposição e o preconceito podem ter na vida de uma adolescente.

Onde assistir: Prime Video.

5. "As Vantagens de Ser Invisível" (2012)

O filme "As Vantagens de Ser Invisível" aborda temas como depressão, abuso, bullying e dificuldades de socialização. A história acompanha Charlie (Logan Lerman), um adolescente de 15 anos que começa o ensino médio em uma escola nova e enfrenta dificuldades para se adaptar ao ambiente.

Além de lidar com os desafios dessa fase da vida, o protagonista sofre com a hostilidade de outros estudantes e encontra dificuldades para construir vínculos. Sua rotina começa a mudar quando conhece Sam (Emma Watson) e Patrick (Ezra Miller), dois colegas que o acolhem e o ajudam a se sentir parte de um grupo.

Onde assistir: Prime Video (com complemento de assinatura).

6. "Karatê Kid" (2010)

Na versão de 2010, Dre Parker (Jaden Smith) se muda dos Estados Unidos para a China com a mãe e precisa se adaptar a uma nova cultura, a uma escola diferente e à distância dos amigos que deixou para trás.

A adaptação se torna mais difícil quando ele passa a ser perseguido por Cheng, um estudante que pratica kung fu. As agressões e provocações fazem com que Dre procure uma maneira de se defender e recuperar a confiança.

Com a ajuda de Mr. Han (Jackie Chan), um funcionário de seu prédio que também é mestre de artes marciais, o garoto aprende disciplina e controle emocional. O treinamento passa a representar uma forma de enfrentar seus medos e desenvolver segurança.

O filme aborda a intimidação física e a importância de adultos que oferecem orientação e apoio. A história também permite discutir a diferença entre aprender a se defender e responder à violência com novas agressões, valorizando o autocontrole e a construção da confiança.

Onde assistir: Netflix.

7. "Cobra Kai" (2018)

A série retoma o universo de "Karatê Kid" décadas após os acontecimentos dos filmes originais e acompanha Johnny Lawrence (William Zabka) e Daniel LaRusso (Ralph Macchio), agora adultos que voltam a se envolver com o universo das artes marciais.

Entre os novos personagens estão adolescentes que enfrentam dificuldades de convivência, insegurança e perseguição na escola. Miguel Diaz (Xolo Maridueña), por exemplo, encontra no caratê uma maneira de desenvolver autoconfiança e reagir às provocações dos colegas.

A trajetória dos jovens mostra como a prática esportiva pode contribuir para a autoestima e a construção de vínculos. Ao mesmo tempo, a série explora os riscos de transformar a defesa pessoal em instrumento de vingança, especialmente quando rivalidades entre adultos influenciam os estudantes.

Com elementos de drama e comédia, "Cobra Kai" apresenta diferentes respostas à intimidação e mostra como as escolhas de professores, familiares e colegas interferem na maneira como os adolescentes lidam com os conflitos.

Onde assistir: Netflix.