Quando estreiam os próximos episódios de 'A Noiva da Presilha Dourada', na Netflix?

Casamento arranjado, troca de identidade e um romance cheio de segredos: "A Noiva da Presilha Dourada" chegou à Netflix com todos os ingredientes para prender quem gosta de dramas de época. A produção chinesa estreou na última sexta-feira, 16, com quatro episódios, e terá 30 capítulos ao todo. Os próximos lançamentos já têm datas previstas até 21 de outubro.

Calendário de episódios de 'A Noiva da Presilha Dourada'

A Netflix programou a estreia de quatro capítulos e, nos dias seguintes, a disponibilização de dois episódios por dia. Confira o calendário divulgado:

16 de outubro, sexta-feira: episódios 1, 2, 3 e 4;

17 de outubro, sábado: episódios 5 e 6;

18 de outubro, domingo: episódios 7 e 8;

19 de outubro, segunda-feira: episódios 9 e 10;

20 de outubro, terça-feira: episódios 11 e 12;

21 de outubro, quarta-feira: episódios 13 e 14;

Datas ainda não anunciadas: episódios 15 ao 30.

Qual é a história de 'A Noiva da Presilha Dourada'?

A trama acompanha A-Chou, uma jovem de origem humilde que possui uma aparência praticamente idêntica à de Wei Rao, uma herdeira rica. As duas decidem trocar de lugar, e A-Chou aceita assumir o casamento arranjado da outra mulher com Lu Zhuo, um nobre que está gravemente doente.

O plano ganha novos contornos quando o marido sobrevive e começa a desconfiar da identidade da esposa. Para manter o disfarce, a protagonista precisa lidar com as exigências da nova família, intrigas e ameaças que colocam sua segurança em risco.

Quem está no elenco?

Tian Xiwei protagoniza a série e interpreta as duas mulheres centrais da trama, A-Chou e Wei Rao. A atriz trabalha diferenças de voz, postura e expressões para distinguir as personagens, que compartilham a mesma aparência, mas têm origens e trajetórias distintas.

Yan An interpreta Lu Zhuo, o nobre que se casa com a protagonista. O elenco também conta com Wang Yinan, Dai Gaozheng, Kong Lin, Yin Wenxuan, Mao Linlin e Liu Xiaobei.

A direção é de Yang Long, e a produção adapta um romance de Xiao Jiaren, que serve de base para os conflitos envolvendo o casamento e as disputas entre famílias.

A série tem dublagem em português?

Sim. A Netflix disponibiliza "A Noiva da Presilha Dourada" com áudio original e dublagem em português. As opções de idioma e legendas podem ser consultadas no menu de reprodução da plataforma.

Confira o trailer de 'A Noiva da Presilha Dourada':