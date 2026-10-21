Quando estreiam os próximos episódios de 'A Noiva da Presilha Dourada', na Netflix?

'A Noiva da Presilha Dourada': com quatro capítulos já disponíveis, a série terá novos episódios lançados ao longo dos próximos dias na plataforma (Reprodução/Netflix)
Freelancer
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 10h05.
Casamento arranjado, troca de identidade e um romance cheio de segredos: "A Noiva da Presilha Dourada" chegou à Netflix com todos os ingredientes para prender quem gosta de dramas de época. A produção chinesa estreou na última sexta-feira, 16, com quatro episódios, e terá 30 capítulos ao todo. Os próximos lançamentos já têm datas previstas até 21 de outubro.
A Netflix programou a estreia de quatro capítulos e, nos dias seguintes, a disponibilização de dois episódios por dia. Confira o calendário divulgado:
A trama acompanha A-Chou, uma jovem de origem humilde que possui uma aparência praticamente idêntica à de Wei Rao, uma herdeira rica. As duas decidem trocar de lugar, e A-Chou aceita assumir o casamento arranjado da outra mulher com Lu Zhuo, um nobre que está gravemente doente.
O plano ganha novos contornos quando o marido sobrevive e começa a desconfiar da identidade da esposa. Para manter o disfarce, a protagonista precisa lidar com as exigências da nova família, intrigas e ameaças que colocam sua segurança em risco.
Tian Xiwei protagoniza a série e interpreta as duas mulheres centrais da trama, A-Chou e Wei Rao. A atriz trabalha diferenças de voz, postura e expressões para distinguir as personagens, que compartilham a mesma aparência, mas têm origens e trajetórias distintas.
Yan An interpreta Lu Zhuo, o nobre que se casa com a protagonista. O elenco também conta com Wang Yinan, Dai Gaozheng, Kong Lin, Yin Wenxuan, Mao Linlin e Liu Xiaobei.
A direção é de Yang Long, e a produção adapta um romance de Xiao Jiaren, que serve de base para os conflitos envolvendo o casamento e as disputas entre famílias.
Sim. A Netflix disponibiliza "A Noiva da Presilha Dourada" com áudio original e dublagem em português. As opções de idioma e legendas podem ser consultadas no menu de reprodução da plataforma.