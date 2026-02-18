Stephen Hawking previu quando Terra pode colapsar; veja data

Stephen Hawking: cientista previu fim da era humana na Terra na década de 1990 (Bryan Bedde/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15h26.
O físico britânico Stephen Hawking afirmou que o fim da era humana na Terra deve ocorrer devido ao crescimento populacional e ao aumento desmedido do consumo de energia.
Durante conferência científica em Pequim, em 2017, ele declarou que o consumo de eletricidade faria o planeta “brilhar em vermelho vivo”.
Segundo a projeção, esse cenário se consolidaria no ano 2600, quando o calor gerado transformaria a Terra em uma “bola de fogo incandescente”.
No documentário da BBC Stephen Hawking: Expedition New Earth, o físico alertou que o aquecimento global pode atingir níveis irreversíveis se a atividade humana mantiver o ritmo atual.
Ele projetou que o clima terrestre poderia se tornar semelhante ao de Vênus, com temperaturas próximas de 250 °C e precipitações permanentes de ácido sulfúrico.
Hawking também afirmou que a extinção total dos seres vivos seria uma “certeza estatística” em um prazo de mil a dez mil anos caso não ocorram mudanças radicais na organização social.
O cientista defendeu que a humanidade se torne uma espécie "multiplanetária" para evitar o desaparecimento definitivo.
Na avaliação de Hawking, a exploração de outros mundos representava a única possibilidade de preservar a espécie humana diante da crise energética e demográfica.