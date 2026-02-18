Ciência

Stephen Hawking previu quando Terra pode colapsar; veja data

Superpopulação e consumo em massa de energia transforariam o planeta em uma bola de fogo

Stephen Hawking: cientista previu fim da era humana na Terra na década de 1990 (Bryan Bedde/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15h26.

O físico britânico Stephen Hawking afirmou que o fim da era humana na Terra deve ocorrer devido ao crescimento populacional e ao aumento desmedido do consumo de energia.

Durante conferência científica em Pequim, em 2017, ele declarou que o consumo de eletricidade faria o planeta “brilhar em vermelho vivo”.

Segundo a projeção, esse cenário se consolidaria no ano 2600, quando o calor gerado transformaria a Terra em uma “bola de fogo incandescente”.

Limite ambiental e colonização do espaço

No documentário da BBC Stephen Hawking: Expedition New Earth, o físico alertou que o aquecimento global pode atingir níveis irreversíveis se a atividade humana mantiver o ritmo atual.

Ele projetou que o clima terrestre poderia se tornar semelhante ao de Vênus, com temperaturas próximas de 250 °C e precipitações permanentes de ácido sulfúrico.

Hawking também afirmou que a extinção total dos seres vivos seria uma “certeza estatística” em um prazo de mil a dez mil anos caso não ocorram mudanças radicais na organização social.

O cientista defendeu que a humanidade se torne uma espécie "multiplanetária" para evitar o desaparecimento definitivo.

Na avaliação de Hawking, a exploração de outros mundos representava a única possibilidade de preservar a espécie humana diante da crise energética e demográfica.

