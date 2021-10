De Canadá a Singapura: os 11 líderes globais mais bem pagos 

Quanto ganham os líderes globais? Um novo levantamento feito pelo jornal chinês South China Morning Post elencou quais são os presidentes e primeiros-ministros que têm os maiores salários, considerando o dólar como moeda global.

A variação é grande e chega a quase mil porcento (995,8%) entre o 11º e o 1º colocados da lista.

O presidente brasileiro Jair Bolsonaro não aparece no ranking, mas foi incluído ao final, considerando a portaria que elevou o salário do chefe do executivo no primeiro semestre deste ano.

Confira a lista a seguir.

11 - Justin Trudeau - Primeiro-ministro do Canadá

Justin Trudeau recebe um salário entre 146 mil e 365 mil dólares por ano.

10 - Yoshihide Suga - Primeiro-ministro do Japão

Yoshihide Suga é eleito primeiro-ministro do Japão Yoshihide Suga é eleito primeiro-ministro do Japão

Yoshihide Suga tem um salário anual equivalente a 255 mil dólares.

9 - Alexander De Croo - Primeiro-ministro da Bélgica

Alexander De Croo recebe um salário de 267 mil dólares ao ano.

8 - Xavier Bettel - Primeiro-ministro de Luxemburgo

Xavier Bettel tem um salário anual entre 271 mil e 340 mil dólares.

7 - Jacinda Ardern - Primeira-ministra da Nova Zelândia

Jacinda Ardern, premiê da Nova Zelândia Jacinda Ardern, premiê da Nova Zelândia

Jacinda Ardern tem salário de 324 mil dólares por ano.

6 - Sebastian Kurz - Chanceler da Áustria

SEBASTIAN KURZ: político do Partido Popular austríaco perdeu a moção de confiança no parlamento e deixa o cargo de primeiro-ministro / REUTERS/Leonhard Foeger SEBASTIAN KURZ: político do Partido Popular austríaco perdeu a moção de confiança no parlamento e deixa o cargo de primeiro-ministro / REUTERS/Leonhard Foeger

Sebastian Kurz tem salário anual de 328,6 mil dólares.

5 - Angela Merkel - Chanceler da Alemanha

Chanceler alemã Angela Merkel Chanceler alemã Angela Merkel

Angela Merkel tem salário de 369,7 mil dólares ao ano.

4 - Scott Morrison - Primeiro-ministro da Austrália

Scott Morrison, primeiro-ministro da Austrália Scott Morrison, primeiro-ministro da Austrália

Scott Morrison tem salário anual de 395,5 mil dólares.

3 - Joe Biden - Presidente dos Estados Unidos

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos.

Joe Biden tem salário de 400 mil dólares ao ano.

2 - Carrie Lam - Executiva-chefe em Hong Kong

Carrie Lam, chefe executiva da HKSAR, fala na cerimônia de premiação do prêmio LUI Che Woo. (PRNewsfoto/LUI Che Woo Prize Limited) Carrie Lam, chefe executiva da HKSAR, fala na cerimônia de premiação do prêmio LUI Che Woo. (PRNewsfoto/LUI Che Woo Prize Limited)

Carrie Lam recebe salário de 672 mil dólares por ano.

1 - Lee Hsien Loong - Primeiro-ministro de Singapura

Chanceler alemã Angela Merkel, e o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong Chanceler alemã Angela Merkel, e o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong

Lee Hsien Loong tem salário anual de 1,6 milhão de dólares.

E no Brasil?

O salário anual de Jair Bolsonaro é de aproximadamente 90 mil dólares - cerca de 40 mil reais ao mês.