Daniel Radcliffe em crise esportiva? NBC comprou a ideia — e quer mais

A NBC decidiu apostar de novo em Daniel Radcliffe. "The Fall and Rise of Reggie Dinkins", comédia estrelada pelo ator, mundialmente conhecido por interpretar o bruxo Harry Potter, ao lado de Tracy Morgan, foi renovada para a segunda temporada menos de um mês após o encerramento de seu primeiro ano.

Sobre o que é a trama?

Na série, Radcliffe interpreta Arthur Tobin, um documentarista contratado para reconstruir a imagem pública de Reggie Dinkins, ex-jogador da NFL vivido por Tracy Morgan.

A premissa acompanha a tentativa de reabilitação do ex-atleta após um escândalo, em uma sitcom com formato de falso documentário que mistura sátira esportiva e humor de bastidor.

Retorno positivo da crítica

A primeira temporada teve 10 episódios e estreou em 18 de janeiro de 2026.

O desempenho foi suficiente para convencer a NBC a agir rápido. Segundo a emissora, o episódio de estreia acumulou 14 milhões de espectadores, enquanto a série liderou entre as novas comédias da temporada 2025-2026 no público de 18 a 49 anos, a faixa mais disputada da TV americana.

"Sinto que nos conectamos muito rápido e todos chegamos ao set com a mentalidade de que realmente gostamos do nosso trabalho. Nos sentimos muito sortudos por estarmos trabalhando em algo bom", revelou Daniel Radcliffe ao NBC Insider.

A recepção crítica também pesou a favor.

"The Fall and Rise of Reggie Dinkins" mantém 100% de aprovação no Rotten Tomatoes, com selo Certified Fresh, um feito raro até para séries veteranas.

Além de Radcliffe e Morgan, o elenco principal reúne Erika Alexander, Precious Way, Jalyn Hall e Bobby Moynihan. A série ainda contou com participações especiais de nomes como Megan Thee Stallion, Craig Robinson, Anna Camp e Ronny Chieng.

A criação é de Robert Carlock e Sam Means, dupla com passagem por "30 Rock" e "Unbreakable Kimmy Schmidt", enquanto Tina Fey assina como produtora executiva.