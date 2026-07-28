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EUA afirmam ter interceptado mísseis balísticos lançados pelo Irã

As Forças Armadas dos EUA também disseram que as tropas na região permanecem "vigilantes e em alto estado de prontidão".

Naty Falla
Naty Falla

Redatora

Publicado em 28 de julho de 2026 às 20h33.

Última atualização em 28 de julho de 2026 às 20h35.

Os Estados Unidos informaram nesta terça-feira, 28, que interceptaram mísseis balísticos lançados pelo Irã contra forças americanas baseadas no Oriente Médio, encerrando um período de dias sem ataques aéreos.

Em publicação nas redes sociais, o CENTCOM (Comando Central dos EUA) afirmou que os lançamentos aconteceram durante a tarde e atribuíram a ação à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

Segundo o comunicado, todos os mísseis foram interceptados com sucesso. As Forças Armadas dos EUA também disseram que as tropas na região permanecem "vigilantes e em alto estado de prontidão".

Até o momento, não há informações sobre danos ou vítimas.

Trump recebe Netanyahu

Ainda nesta terça-feira, 28, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegou a Washington para uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O encontro é o primeiro entre os dois desde o início da guerra no Oriente Médio e ocorre em meio aos esforços para consolidar o cessar-fogo com o Irã e discutir os próximos passos na região.

Após a reunião, o líder israelense divulgou um vídeo nas redes sociais afirmando que foi "uma das melhores conversas" com o presidente dos Estados Unidos.

Ele acrescentou que o diálogo abordou "nosso objetivo comum: garantir que o Irã não obtenha armas nucleares" e afirmou que foi "uma das melhores conversas que já tive com o presidente dos Estados Unidos, nosso amigo Donald Trump".

Irã foi prioridade da agenda

De acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete de Netanyahu, um integrante da delegação israelense afirmou que os dois líderes realizaram uma "discussão excelente e abrangente" sobre os principais temas da atualidade, com destaque para o Irã.

Ainda segundo a nota, Trump e Netanyahu reafirmaram o compromisso de garantir que o país nunca obtenha armamentos nucleares.

Com informações da AFP

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