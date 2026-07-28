EUA afirmam ter interceptado mísseis balísticos lançados pelo Irã

Os Estados Unidos informaram nesta terça-feira, 28, que interceptaram mísseis balísticos lançados pelo Irã contra forças americanas baseadas no Oriente Médio, encerrando um período de dias sem ataques aéreos.

Em publicação nas redes sociais, o CENTCOM (Comando Central dos EUA) afirmou que os lançamentos aconteceram durante a tarde e atribuíram a ação à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã.

At 5:45 p.m. ET today, Islamic Revolutionary Guard Corps forces launched multiple ballistic missiles from Iran in an attempted surprise attack on U.S. forces based in the Middle East. All Iranian missiles were successfully intercepted. U.S. forces remain vigilant and at a high… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 28, 2026

Segundo o comunicado, todos os mísseis foram interceptados com sucesso. As Forças Armadas dos EUA também disseram que as tropas na região permanecem "vigilantes e em alto estado de prontidão".

Até o momento, não há informações sobre danos ou vítimas.

Trump recebe Netanyahu

Ainda nesta terça-feira, 28, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chegou a Washington para uma reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O encontro é o primeiro entre os dois desde o início da guerra no Oriente Médio e ocorre em meio aos esforços para consolidar o cessar-fogo com o Irã e discutir os próximos passos na região.

Após a reunião, o líder israelense divulgou um vídeo nas redes sociais afirmando que foi "uma das melhores conversas" com o presidente dos Estados Unidos.

Ele acrescentou que o diálogo abordou "nosso objetivo comum: garantir que o Irã não obtenha armas nucleares" e afirmou que foi "uma das melhores conversas que já tive com o presidente dos Estados Unidos, nosso amigo Donald Trump".

Irã foi prioridade da agenda

De acordo com um comunicado divulgado pelo gabinete de Netanyahu, um integrante da delegação israelense afirmou que os dois líderes realizaram uma "discussão excelente e abrangente" sobre os principais temas da atualidade, com destaque para o Irã.

Ainda segundo a nota, Trump e Netanyahu reafirmaram o compromisso de garantir que o país nunca obtenha armamentos nucleares.

Com informações da AFP