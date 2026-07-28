Elvis Presley ganha dupla homenagem no Brasil com turnê e exposição; confira as datas

O Brasil recebe, a partir de outubro de 2026, uma dupla homenagem a Elvis Presley. A programação reúne a turnê internacional 'Elvis in Concert', que passará por seis capitais brasileiras, e a exposição 'ELVIS – Direto de Graceland', anunciada como uma das maiores mostras sobre o artista já realizadas fora de sua residência nos Estados Unidos.

Os eventos antecipam as celebrações mundiais pelos 50 anos da morte do Rei do Rock, que serão marcadas em 2027.

O espetáculo

'Elvis in Concert' recria os shows do cantor a partir de imagens restauradas em alta definição e áudio remasterizado, com uma orquestra de 30 músicos executando ao vivo os arranjos originais enquanto Elvis "canta" nos telões. O programa é dividido em dois atos e reúne mais de 35 músicas percorrendo diferentes fases da carreira do artista.

A grande atração extra da passagem pelo Brasil é a presença do baixista Jerry Scheff, 85 anos, integrante da TCB Band, banda que acompanhou Elvis entre 1969 e 1977.

Scheff também tocou e excursionou com Bob Dylan, Roy Orbison e Neil Diamond, e assina o baixo em duas faixas clássicas do The Doors, "L.A. Woman" e "Riders on the Storm". Ele vai participar de todas as apresentações da turnê no país.

Não é a primeira vez que o formato passa pelo Brasil. Em 2012, o espetáculo lotou o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e o Maracanãzinho, no Rio, somando mais de 50 mil espectadores.

Datas confirmadas:

23 de outubro - São Paulo, Espaço Unimed

30 de outubro - Belo Horizonte, Arena Hall

1º de novembro - Brasília, Teatro Ulysses Guimarães

5 de novembro - Rio de Janeiro, Qualistage

7 de novembro - Porto Alegre, Auditório Araújo Vianna

9 de novembro - Curitiba, Teatro Guaíra

A exposição

A mostra 'ELVIS - Direto de Graceland' estreia em 2 de outubro de 2026 no Multiverso Experience, no Cais Embarcadero de Porto Alegre, antes de seguir para São Paulo e Curitiba, com temporada prevista até 2027.

Serão cerca de mil metros quadrados de área e mais de 400 peças originais vindas dos Arquivos de Graceland, entre elas o uniforme militar de Elvis, figurinos de shows históricos, joias, instrumentos musicais, móveis da mansão, roteiros de filmes de Hollywood, prêmios, a Ferrari Dino GT4 de 1975 e o MG vermelho usado no filme Blue Hawaii.

Ingressos

A venda dos ingressos para os shows e para a exposição começa em duas etapas:

Pré-venda: a partir de 13 de agosto, às 10h, com 10% de desconto para inscritos no grupo VIP da WOW Exibições

Venda geral: a partir de 17 de agosto, às 10h

Os ingressos serão vendidos pela Bilheteria Digital, Ticketmaster ou Sympla, dependendo da cidade.