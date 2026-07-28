Elvis Presley ganha dupla homenagem no Brasil com turnê e exposição; confira as datas

Os ingressos serão vendidos pela Bilheteria Digital, Ticketmaster ou Sympla, dependendo da cidade. (Bob Campbell/San Francisco Chronicle via Getty Images)
Redatora
Publicado em 28 de julho de 2026 às 20h47.
O Brasil recebe, a partir de outubro de 2026, uma dupla homenagem a Elvis Presley. A programação reúne a turnê internacional 'Elvis in Concert', que passará por seis capitais brasileiras, e a exposição 'ELVIS – Direto de Graceland', anunciada como uma das maiores mostras sobre o artista já realizadas fora de sua residência nos Estados Unidos.
Os eventos antecipam as celebrações mundiais pelos 50 anos da morte do Rei do Rock, que serão marcadas em 2027.
'Elvis in Concert' recria os shows do cantor a partir de imagens restauradas em alta definição e áudio remasterizado, com uma orquestra de 30 músicos executando ao vivo os arranjos originais enquanto Elvis "canta" nos telões. O programa é dividido em dois atos e reúne mais de 35 músicas percorrendo diferentes fases da carreira do artista.
A grande atração extra da passagem pelo Brasil é a presença do baixista Jerry Scheff, 85 anos, integrante da TCB Band, banda que acompanhou Elvis entre 1969 e 1977.
Scheff também tocou e excursionou com Bob Dylan, Roy Orbison e Neil Diamond, e assina o baixo em duas faixas clássicas do The Doors, "L.A. Woman" e "Riders on the Storm". Ele vai participar de todas as apresentações da turnê no país.
Não é a primeira vez que o formato passa pelo Brasil. Em 2012, o espetáculo lotou o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e o Maracanãzinho, no Rio, somando mais de 50 mil espectadores.
A mostra 'ELVIS - Direto de Graceland' estreia em 2 de outubro de 2026 no Multiverso Experience, no Cais Embarcadero de Porto Alegre, antes de seguir para São Paulo e Curitiba, com temporada prevista até 2027.
Serão cerca de mil metros quadrados de área e mais de 400 peças originais vindas dos Arquivos de Graceland, entre elas o uniforme militar de Elvis, figurinos de shows históricos, joias, instrumentos musicais, móveis da mansão, roteiros de filmes de Hollywood, prêmios, a Ferrari Dino GT4 de 1975 e o MG vermelho usado no filme Blue Hawaii.
A venda dos ingressos para os shows e para a exposição começa em duas etapas:
Os ingressos serão vendidos pela Bilheteria Digital, Ticketmaster ou Sympla, dependendo da cidade.